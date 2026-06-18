Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/6/2026 - XSBTH thứ Năm 18/6

XSBTH 18/6. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 18/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 11/6/2026 với giải đặc biệt là 146616 và các hạng giải khác như sau:
Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 4/6/2026 với giải đặc biệt là 088367 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 28/5/2026 có giải đặc biệt là 180200 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 21/5/2026 như sau:
Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho vé trúng hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.
- Thứ Hai: Các đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ Ba: Các đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ Tư: Các đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng sẽ quay số mở thưởng.
- Thứ Năm: Các đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ quay số mở thưởng.
- Thứ Sáu: Các đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ quay số mở thưởng.
- Thứ Bảy: Các đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An sẽ quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Các đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.
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