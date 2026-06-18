Giá xăng dầu hôm nay 18/6: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thỏa thuận ngừng bắn với Iran chưa phải là cuối cùng và Mỹ có thể nối lại các hoạt động quân sự nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi những cảnh báo về nguy cơ dư thừa nguồn cung trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, những bất ổn xung quanh tình hình Mỹ - Iran khiến thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng. Việc giá dầu phục hồi sau đợt giảm mạnh trong những phiên gần đây là diễn biến dễ xảy ra khi các nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro địa chính trị.

Giá dầu thế giới hôm nay biến động nhẹ nhưng vẫn đang ở mức thấp. (Ảnh: Reuters).

Cùng thời điểm, tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Israel tiến hành các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào một số khu vực ở miền Nam Lebanon, trong khi lực lượng Hezbollah đã thực hiện hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel tại khu vực phía Nam.

Các yếu tố liên quan đến nguồn cung tiếp tục tạo sức ép lên thị trường dầu mỏ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm tuần thứ 10 liên tiếp do nhu cầu gia tăng, đưa tổng lượng tồn kho xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985.

Tuy nhiên, triển vọng dư thừa dầu mỏ trong thời gian tới đang hiện hữu. Trong báo cáo sơ bộ về thị trường năm 2027, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo, nguồn cung dầu toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 8 triệu thùng/ngày, trong khi nhu cầu chỉ tăng khoảng 2 triệu thùng/ngày. Điều này có thể khiến thị trường bước vào giai đoạn dư cung đáng kể.

IEA cho rằng, trong ngắn hạn, thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể tạo điều kiện để các quốc gia bổ sung lượng dầu dự trữ đã bị suy giảm hoặc xây thêm các kho dự trữ chiến lược mới.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít, không cao hơn 21.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 989 đồng/lít, không cao hơn 25.877 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.037 đồng/kg, không cao hơn 18.608 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex niêm yết như sau: Xăng E10 RON95-III: 22.060 đồng/lít (vùng I), 22.500 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng E10 RON95-V tương ứng là: 22.960 đồng/lít và 23.410 đồng/lít.

Mức giá này đã giảm khoảng gần 300 đồng/lít so với giá bán tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4/6.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 100 đồng/lít; dầu diesel 200 đồng/lít; dầu mazut 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.