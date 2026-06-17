Giá xăng dầu hôm nay 17/6: Giảm mạnh, xuống dưới 80 USD/thùng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, về dưới mức 80USD/thùng khi những thông tin chi tiết về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, mở lại eo biển Hormuz và cho phép Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu được công bố.

Đây là mức giá thấp nhất của cả hai loại dầu cơ bản kể từ ngày 2/3. Nhưng so với thời điểm trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát, giá dầu hiện vẫn cao hơn đáng kể. Ngày 27/2, giá dầu Brent đóng cửa ở mức 72,48 USD/thùng và dầu WTI ở mức 67,02 USD/thùng.

Các chuyên gia nhận định thị trường dầu mỏ đang phản ứng mạnh trước kỳ vọng eo biển Hormuz sớm được mở cửa trở lại. Đây là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng, với khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua mỗi ngày trước khi xung đột xảy ra.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh, xuống dưới 80 USD/thùng. (Ảnh minh họa Reuters).

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng thực thi thỏa thuận. Hoạt động vận tải biển và xuất khẩu năng lượng có thể cần nhiều tuần để khôi phục hoàn toàn.

Các nhà phân tích thuộc Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định, thị trường hiện đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng thành công của kế hoạch hòa bình, trong khi chưa đánh giá đầy đủ những vấn đề phức tạp như: Bồi thường tài chính, lệnh trừng phạt và một thỏa thuận hạt nhân toàn diện, vốn là những nguyên nhân chính dẫn tới xung đột.

Thông tin về thỏa thuận hòa bình sơ bộ cũng khiến một số ngân hàng đầu tư lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citi điều chỉnh giảm dự báo giá dầu trong thời gian tới.

Bên cạnh triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, giá dầu còn chịu sức ép từ những lo ngại về triển vọng kinh tế Trung Quốc, lạm phát, lãi suất toàn cầu.

Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tiếp tục cho thấy dấu hiệu suy yếu trong tháng 5. Sản lượng dầu thô của nước này trong tháng 5 giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm. Lãi suất cao có thể làm gia tăng chi phí đối với người tiêu dùng, qua đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu sử dụng dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít, không cao hơn 21.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 989 đồng/lít, không cao hơn 25.877 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.037 đồng/kg, không cao hơn 18.608 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex niêm yết như sau: Xăng E10 RON95-III: 22.060 đồng/lít (vùng I), 22.500 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng E10 RON95-V tương ứng là: 22.960 đồng/lít và 23.410 đồng/lít.

Mức giá này đã giảm khoảng gần 300 đồng/lít so với giá bán tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4/6.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 100 đồng/lít; dầu diesel 200 đồng/lít; dầu mazut 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.