Trực tiếp bóng đá Argentina vs Algeria, bảng J World Cup 2026 hôm nay

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Trận đấu giữa Argentina và Algeria bắt đầu lúc 8h. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Argentina vs Algeria tại đây.
Trận Argentina đấu với Algeria diễn ra lúc 20h ngày 16/6 theo giờ địa phương, tức 8h ngày 17/6 theo giờ Việt Nam. Theo lịch phát sóng của VTV, trận Argentina vs Algeria được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6.
Trận đấu được tổ chức trên sân Arrowhead ở Kansas City, Missouri, Mỹ. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Szymon Marciniak người Ba Lan. Ông cũng chính là trọng tài của trận chung kết World Cup 2022, khi Argentina giành chức vô địch.
Đây là lần đầu tiên Argentina và Algeria gặp nhau tại World Cup. Lần gần nhất 2 đội đối đầu nhau là trận giao hữu năm 2007, Argentina thắng 4-3. Messi ghi cú đúp đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia chính là trận đấu với Algeria.
Theo mô hình dự đoán của Opta, Argentina có 67,8% khả năng thắng trận. Khả năng Algeria giành chiến thắng là 13,0%.
Đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch. Đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, sau Italy giai đoạn 1934-1938 và Brazil giai đoạn 1958-1962.
Đây là lần thứ 19 Argentina góp mặt ở giải bóng đá danh giá nhất thế giới của các đội tuyển quốc gia. Lionel Messi và đồng đội đứng đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ với 38 điểm sau 18 trận, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.
Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân ở 6 kỳ World Cup nếu góp mặt trong đội hình thi đấu ở bất kỳ thời điểm nào trong trận đấu với Algeria. Siêu sao 38 tuổi đã có 13 bàn thắng và 8 kiến tạo tại các vòng chung kết World Cup sau 26 trận đấu - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Anh cần thêm 4 bàn để phá kỷ lục mọi thời đại của Miroslav Klose.
Trước World Cup 2026, Argentina có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, ghi 21 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Trong trận giao hữu thắng Iceland 3-0, Messi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trên chấm phạt đền sau 3 phút.
Về lực lượng, Emiliano Martinez được xác nhận đủ điều kiện thi đấu sau chấn thương ngón tay trước trận chung kết Europa League. Leandro Paredes và Nico Gonzalez được kỳ vọng kịp bình phục vấn đề cơ. Nicolas Tagliafico vắng mặt vì chấn thương bắp chân gặp phải ở trận đấu với Honduras.
Algeria dự World Cup lần thứ năm trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Phi trở lại vòng chung kết kể từ World Cup 2014. Tại Brazil năm 2014, Algeria vượt qua vòng bảng lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tính đến trước giải đấu năm nay.
Đội tuyển Algeria đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Đội bóng của huấn luyện viên Vladimir Petkovic chỉ thua 1 trận và giành vé sớm trước 1 lượt đấu. Algeria ghi 24 bàn trong 10 trận vòng loại. Chỉ Gambia và Bờ Biển Ngà ghi nhiều bàn hơn Algeria tại vòng loại khu vực châu Phi.
Mohammed Amoura là cầu thủ có thống kê nổi bật nhất của Algeria ở vòng loại World Cup 2026. Tiền đạo đang khoác áo Wolfsburg ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo, góp dấu giày vào 58% số bàn thắng đội bóng.
Phong độ gần đây của Algeria gồm các kết quả thắng Guatemala 7-0, hòa Uruguay 0-0, thắng Hà Lan và Bolivia. Đội bóng châu Phi chỉ thủng lưới 2 bàn trong 6 trận gần nhất. Tính trong lịch sử World Cup, Algeria có 3 chiến thắng và 1 trận giữ sạch lưới sau 13 trận.
Về lực lượng, Ramy Bensebaini gặp vấn đề ở mắt cá và nhiều khả năng không góp mặt. Samir Chergui và Zineddine Belaid là các phương án có thể thay thế. Amine Gouiri có tên trong danh sách dự World Cup sau khi bỏ lỡ CAN vì chấn thương vai. Riyad Mahrez tiếp tục là đội trưởng của Algeria.