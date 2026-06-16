Thí điểm xăng E10RON95-III là mặt hàng phổ biến, Nhà nước công bố giá cơ sở

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP về thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng E10. Nghị quyết hiệu lực từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.

Nghị quyết này quy định thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 bao gồm: thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu; xác định xăng E10RON95 mức 3 (E10RON95-III) là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do Nhà nước công bố giá; xác định các yếu tố hình thành giá xăng E10RON95-III; xử lý lượng xăng không chì còn tồn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về thuê dịch vụ thử nghiệm, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện pha chế được thuê các tổ chức thử nghiệm, chỉ định theo quy định để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Hợp đồng thuê dịch vụ thử nghiệm với tổ chức được chỉ định có giá trị thay thế tài liệu thuyết minh về năng lực phòng thử nghiệm hiện có tại cơ sở pha chế.

Thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 từ ngày 16/6.

Xăng E10 được công bố giá cơ sở thay thế RON95-III

Theo nghị quyết, kể từ ngày có hiệu lực, xăng E10RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có trách nhiệm xác định các yếu tố cấu thành công thức giá cơ sở và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá đối với xăng E10RON95-III.

Các yếu tố hình thành giá cơ sở gồm giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định trên cơ sở bình quân giá giao dịch quốc tế của xăng RON95 giữa hai kỳ điều hành; giá ethanol nhiên liệu do Bộ Tài chính xác định và thông báo.

Các khoản chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium đối với nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng RON95-III. Lợi nhuận định mức và chi phí kinh doanh định mức được áp dụng theo mức của xăng E5RON92.

Khi có đầy đủ dữ liệu chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh xăng E10RON95-III, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, xem xét và quyết định các khoản chi phí liên quan để áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Nghị quyết yêu cầu thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành giá cơ sở; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều hành giá xăng E10RON95-III thay thế xăng RON95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Tăng cường giám sát chất lượng, thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng E10

Đối với lượng xăng không chì thành phẩm còn tồn trước ngày 1/6/2026, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp mua bán, chuyển giao cho nhau để phục vụ hoạt động pha chế xăng dầu và phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải báo cáo Bộ Công Thương về số lượng xăng không chì mua bán, chuyển giao trước ngày 15/8/2026. Các thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền bán lẻ và đại lý bán lẻ xăng dầu báo cáo Sở Công Thương nơi đặt trụ sở chính trong cùng thời hạn.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì tổ chức triển khai thực hiện lộ trình xăng E10 trên phạm vi toàn quốc; điều phối nguồn cung ethanol và xăng nền phục vụ pha chế, phối trộn; kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 và rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng xăng E10 trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng sinh học nhằm khuyến khích sử dụng xăng sinh học (nếu cần thiết).

Bộ Xây dựng phối hợp rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tầng kho chứa, trạm phối trộn xăng sinh học. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu cơ chế phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học, đồng thời đánh giá và công bố các chỉ số giảm phát thải khi sử dụng xăng sinh học.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, cải tạo hạ tầng lưu chứa, phân phối xăng E10; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E5 và E10 lưu thông trên địa bàn.

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10, chủ động bảo đảm nguồn cung, đầu tư nâng cấp hệ thống phối trộn, kho chứa và phân phối, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường.