(VTC News) -

Theo thông tin từ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp xăng dầu, xăng E10 đã vượt qua hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt do Nhà nước ban hành trước khi ra thị trường.

Hệ thống kiểm soát nhiều lớp

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026/BKHCN có hiệu lực từ ngày 30/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, xăng sinh học E10 được xác định là hỗn hợp hòa tan đồng đều giữa ethanol nhiên liệu và xăng khoáng dòng không chì. Theo quy định pháp lý này, phần trăm thể tích ethanol bắt buộc phải duy trì ổn định trong ngưỡng từ 8% đến 10%.

Nhằm bảo vệ tối đa hiệu suất cũng như độ bền của máy móc khi vận hành, văn bản quy chuẩn cũng siết chặt các chỉ tiêu kỹ thuật khác như hàm lượng oxy, hàm lượng ethanol thực tế và nhiều tiêu chí chất lượng quan trọng nhằm bảo đảm nhiên liệu đáp ứng tối đa yêu cầu vận hành an toàn cho động cơ.

Bể nhiên liệu E100 dùng để phối trộn xăng E10. (Ảnh: Petrolimex)

Việc thực hiện phối trộn hai thành phần này đòi hỏi hệ thống cơ sở hạ tầng, bồn chứa và công nghệ pha chế chuyên dụng, quy mô lớn nhằm đảm bảo hỗn hợp đạt được độ đồng nhất tuyệt đối trước khi ra thị trường.

Ông Đỗ Hoàng Hà, Trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, chất lượng xăng dầu, trong đó có nhiên liệu sinh học, đang được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu từ phối trộn, lưu kho, vận chuyển đến phân phối ra thị trường.

Quá trình phối trộn nhiên liệu sinh học được thực hiện theo đúng tỷ lệ quy định và đã được các cơ quan chức năng kiểm nghiệm, đánh giá nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam.

Trước khi xuất bán, từng lô hàng đều phải được lấy mẫu, lưu mẫu và kiểm tra chất lượng.

Cũng theo ông Hà, ở tất cả các công đoạn, từ kho đầu mối, phương tiện vận tải cho đến cửa hàng bán lẻ đều có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Mỗi lô hàng xuất kho đều có hồ sơ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng và được niêm phong trong suốt quá trình vận chuyển nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm không bị ảnh hưởng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Ngoài hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước cũng thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm định cột bơm và giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng khẳng định, toàn bộ cơ sở pha chế xăng E10 đều được thẩm định và cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng; công tác hợp quy sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định.

Xăng E10 được kiểm định kỹ càng trước khi bán ra thị trường. (Ảnh minh họa: PVOIL)

Vị đại diện này cũng nhấn mạnh, tại các cửa hàng bán lẻ, trước khi chuyển đổi sang bán xăng E10, hàng ngàn cửa hàng xăng dầu cũng phải tuân thủ quy trình rà soát kỹ thuật bắt buộc.

Xăng E10 ổn định sau hơn 1 tuần bán toàn quốc

Thông tin về việc triển khai bán đại trà xăng sinh học E10 trên toàn quốc sau hơn 1 tuần, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết qua theo dõi phản ánh của người tiêu dùng, chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực nào. Hiện thông tin mà các đơn vị nhận được chủ yếu là hỏi về chất lượng xăng E10, những dòng xe nào phù hợp...

Trong khi đó, ông Đỗ Hoàng Hà cho hay, sản lượng tiêu thụ xăng E10 ổn định, tăng dần từng ngày. Qua theo dõi, có thể thấy lúc đầu người tiêu dùng đón nhận sản phẩm với tâm lý thận trọng, còn một số băn khoăn, nhưng sau đó phản ứng dần tích cực hơn khi được tiếp cận đầy đủ thông tin từ doanh nghiệp.

Theo ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), từ kinh nghiệm quốc tế và dữ liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam, có thể nói phần lớn phương tiện sản xuất sau năm 2000 đều tương thích với xăng E10.

Ông Đào Duy Anh cũng cho biết, hơn 141 triệu lít xăng sinh học E10 đã được tiêu thụ trong những ngày đầu, chiếm hơn 93% tổng lượng xăng bán ra toàn quốc.

Loại xe nào cần lưu ý khi dùng xăng E10?

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, đa số các dòng xe phù hợp với xăng sinh học E10. Tuy nhiên, vẫn có một lượng nhỏ ô tô tải hạng nhẹ của một hãng xe cụ thể cùng một số dòng xe máy thuộc nhóm có thể chưa đạt mức độ tương thích hoàn toàn.

“Hầu hết các loại ô tô và xe máy đang lưu hành trên thị trường đều có khả năng vận hành an toàn với loại nhiên liệu này. Theo xác nhận từ các nhà sản xuất, lắp ráp phương tiện chủ lực như Honda Việt Nam, Toyota, Ford và Yamaha, khi các hãng đều cho phép các dòng xe của mình sử dụng nhiên liệu chứa ethanol ở mức độ phù hợp.

Về bản chất, nền tảng của sự tương thích này đến từ việc phần lớn phương tiện hiện nay đã được chuẩn hóa với hệ thống phun xăng điện tử thông minh và sử dụng các vật liệu chế tạo đường ống dẫn nhiên liệu hiện đại, giúp hệ thống động cơ tự động tinh chỉnh tỷ lệ hòa khí và thích ứng an toàn với hàm lượng oxy cao của xăng E10”, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết.

Một số lưu ý về tính tương thích của xăng E10.

Không chỉ xe máy và ô tô, nhiều loại động cơ chạy xăng khác như máy phát điện, máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy thổi lá hay máy nông nghiệp sản xuất trong những năm gần đây cũng tương thích với loại nhiên liệu này.

Mặc dù tính tương thích đã được khẳng định với đại đa số phương tiện, nhưng vẫn còn một số trường hợp cần được xem xét riêng về mặt kỹ thuật.

Cụ thể, các dòng xe được sản xuất trước năm 2000; xe vẫn đang sử dụng hệ thống bộ chế hòa khí đời cũ; phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng nhưng chưa được bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu; và các dòng xe phục chế mang tính chất sưu tầm.

Bên cạnh đó, một lượng nhỏ ô tô tải hạng nhẹ của một hãng xe cụ thể (đã dừng sản xuất từ năm 2023) cùng một số dòng xe máy thuộc nhóm có thể chưa đạt mức độ tương thích hoàn toàn.

"Sự cẩn trọng đối với các nhóm xe này xuất phát từ việc các chi tiết cơ khí, gioăng cao su hoặc ống nhựa thế hệ cũ có thể dễ bị tổn thương hoặc lão hóa nhanh hơn trước đặc tính dung môi tự nhiên của ethanol, dẫn đến nguy cơ rò rỉ hoặc tắc nghẽn hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Đối với những phương tiện nằm trong danh mục có thể không tương thích hoặc chưa đạt mức độ tương thích tối ưu với xăng E10 nêu trên, người tiêu dùng chủ động lựa chọn giải pháp thay thế.

Việc chuyển sang sử dụng loại xăng sinh học E5 RON92 hiện đang được phân phối rộng rãi trên thị trường sẽ là phương án phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống động cơ”, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo.