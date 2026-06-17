(VTC News) -

Iraq 1 2 Na Uy Hussein 39' 29' Haaland 43' Haaland

Đội tuyển Iraq đấu với Na Uy trên sân vận động Boston (Gillette) ở Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ. Kết thúc hiệp một, Na Uy tạm dẫn trước 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Erling Haaland. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Iraq vs Na Uy.

Đội tuyển Na Uy kiểm soát bóng 60%, chuyền chính xác 87% và tạo cảm giác chủ động hơn nhờ khả năng luân chuyển bóng của Martin Odegaard cùng những pha đưa bóng sớm vào khu vực của Haaland và Alexander Sorloth. Tuy nhiên, Iraq không chỉ phòng ngự chịu trận. Đội bóng Tây Á tung ra 9 cú sút, nhiều hơn Na Uy, và có giai đoạn cuối hiệp đẩy đối thủ vào thế phải lùi sâu.

Erling Haaland ghi 2 bàn ngay trong hiệp đầu tiên ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Khác biệt nằm ở chất lượng cơ hội. Na Uy chỉ dứt điểm 7 lần nhưng có 3 cơ hội nguy hiểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,90. Đội bóng châu Âu sở hữu cầu thủ săn bàn hàng đầu thế giới là Haaland và tiền đạo Man City chứng minh đẳng cấp để tạo ra khác biệt. Anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 29 bằng pha di chuyển cắt mặt chạm bóng rất nhạy bén.

Iraq phản ứng tốt sau bàn thua. Họ không kiểm soát bóng nhiều, nhưng các pha lên bóng trở nên trực diện hơn. Phút 39, Aymen Hussein chọn vị trí tốt sau đường chuyền của Amir Al Ammari và đánh đầu cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Dẫu vậy, sai lầm ở tuyến dưới khiến đại diện châu Á lần nữa rơi vào thế bất lợi.

Cuối hiệp một, các cầu thủ phòng ngự của Iraq phối hợp không ăn ý. Thủ môn Jalal Hassan lúng túng phá bóng thẳng vào chân Haaland dội ngược lại khung thành. Iraq lập tức tấn công dồn dập nhưng hiệp một không có thêm bàn thắng.