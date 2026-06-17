Trực tiếp bóng đá Áo vs Jordan, bảng J World Cup 2026 hôm nay

Cập nhật TRỰC TIẾP Áo vs Jordan Áo 0 0 Jordan Trận đấu giữa Áo và Jordan bắt đầu lúc 11h. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Áo đấu với Jordan tại đây.

Thông tin trận đấu Áo vs Jordan Trận Áo đấu với Jordan diễn ra trên sân vận động San Francisco Bay Area Stadium, tên thường gọi là Levi's Stadium (Santa Clara, bang California, Mỹ). Theo lịch phát sóng World Cup 2026 của VTV, trận Áo vs Jordan được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Đây là lần đầu tiên Áo và Jordan gặp nhau trong lịch sử. Theo Opta, đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Áo đối đầu một đại diện châu Á tại World Cup. Theo mô hình của Opta, Áo có 69,6% khả năng thắng trận. Jordan có 13,5% khả năng thắng, còn xác suất hòa là 16,9%. Opta cũng đánh giá cơ hội vượt qua vòng bảng của Áo là 77,1%, trong khi Jordan có 30,7%. Bảng J World Cup 2026 gồm Argentina, Algeria, Áo và Jordan. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Lực lượng, phong độ Jordan trước trận gặp Áo Jordan lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup. Đội bóng châu Á giành quyền dự giải sau khi đứng nhì bảng ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á, xếp sau Hàn Quốc và xếp trên Iraq. Theo The Analyst, Jordan là một trong 3 đội ở vòng loại khu vực châu Á bất bại trên sân khách, cùng Australia và Hàn Quốc. Đội bóng của huấn luyện viên Jamal Sellami thắng 4 trận và hòa 4 trận sân khách trong chiến dịch vòng loại. Jordan là một trong 4 tân binh của World Cup 2026. (Ảnh: Reuters) Jordan ghi 32 bàn tại vòng loại World Cup 2026. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất của đội tuyển này trong một chiến dịch vòng loại World Cup, vượt mốc 30 bàn từng có ở vòng loại World Cup 2014. Sau vòng loại, Jordan vào chung kết Arab Cup và thua Morocco 2-3 sau hiệp phụ. Trước World Cup 2026, Jordan không thắng 5 trận liên tiếp. Theo SportsMole, đội bóng này hòa 2 trận và thua 2 trận trong 4 trận giao hữu trước giải. Ali Olwan là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Jordan tại vòng loại World Cup 2026 với 9 bàn. Mahmoud Al-Mardi có 6 kiến tạo, nhiều nhất đội. Mousa Al-Tamari cũng là cầu thủ đáng chú ý của Jordan ở hàng công. Về lực lượng, Ibrahim Sabra rút khỏi danh sách dự World Cup và được thay bằng Mohammad Taha. Yazan Al-Naimat không góp mặt do chấn thương. Tiền đạo này từng ghi 8 bàn ở vòng loại World Cup 2026. Jordan có thể sử dụng sơ đồ 3-4-3. Bộ ba tấn công dự kiến gồm Mousa Tamari, Ali Olwan và Odeh Fakhoury.