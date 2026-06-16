Trực tiếp bóng đá Pháp vs Senegal, bảng I World Cup 2026 hôm nay

Trận Pháp đấu với Senegal bắt đầu lúc 2h ngày 17/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu tại đây.
Pháp bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những đội tuyển được chú ý nhất giải. Theo Opta, đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps có 13,4% khả năng vô địch, chỉ xếp sau Tây Ban Nha trong nhóm ứng viên trước giải.
Đây là lần thứ 17 Pháp tham dự World Cup. Đội tuyển này góp mặt ở vòng chung kết lần thứ 8 liên tiếp, chuỗi dài nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Trong 7 kỳ World Cup gần nhất, Pháp có 4 lần vào chung kết, gồm các năm 1998, 2006, 2018 và 2022.
Pháp là đương kim á quân World Cup. Đội bóng châu Âu vô địch năm 2018 tại Nga, sau đó thua Argentina ở trận chung kết World Cup 2022. Tại giải năm nay, Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Iraq và Na Uy.
Trước ngày ra quân, Pháp trải qua 2 trận giao hữu trong tháng 6. Họ thua Bờ Biển Ngà 1-2 ngày 4/6, sau đó thắng Bắc Ireland 3-1 sau đó 4 ngày. Theo SportsMole, Pháp ghi ít nhất 2 bàn trong 9 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Kylian Mbappe là cầu thủ đáng chú ý nhất của Pháp. Tiền đạo này ghi 12 bàn trong 2 kỳ World Cup gần nhất, nhiều hơn mọi cầu thủ khác trong cùng giai đoạn. Tính trước trận gặp Senegal, Mbappe có 56 bàn cho đội tuyển Pháp, kém kỷ lục của Olivier Giroud 1 bàn.
Về lực lượng, William Saliba đã trở lại tập luyện đầy đủ sau lo ngại liên quan đến chấn thương lưng. Jules Kounde cũng sẵn sàng thi đấu dù từng gặp vấn đề cơ trong trận thắng Bắc Ireland. Thủ môn Mike Maignan vắng mặt ở buổi tập hôm thứ Bảy vì lý do quản lý tải vận động, không phải chấn thương nghiêm trọng.
Senegal dự World Cup lần thứ tư trong lịch sử. Đội bóng châu Phi từng góp mặt ở các kỳ World Cup 2002, 2018 và 2022. Thành tích tốt nhất của Senegal là vào tứ kết World Cup 2002. Đó cũng là giải đấu họ thắng Pháp (đương kim vô địch) 1-0, góp phần khiến đội bóng này bị loại. Papa Bouba Diop ghi bàn duy nhất trong trận đấu tại Seoul (Hàn Quốc). Sau trận đấu này, Senegal thủng lưới trong 11 trận World Cup tiếp theo, không giữ sạch lưới thêm lần nào.
Đội tuyển Senegal vượt qua vòng loại World Cup 2026 với thành tích bất bại và đứng đầu bảng, xếp trên CHDC Congo. Sadio Mane là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Senegal tại vòng loại với 5 bàn. Tiền đạo 34 tuổi cũng là chân sút số một trong lịch sử đội tuyển Senegal.
Phong độ gần đây của Senegal gồm 4 trận bất bại liên tiếp trước khi thua Mỹ 2-3 trong trận giao hữu. Sau đó, đội bóng của huấn luyện viên Pape Thiaw hòa Saudi Arabia 0-0. Kết quả này chấm dứt chuỗi 17 trận liên tiếp ghi bàn của Senegal trên mọi đấu trường, nhưng cũng là lần thứ năm họ giữ sạch lưới trong 7 trận gần nhất.
Về lực lượng, Assane Diao bỏ lỡ một buổi tập trong tuần vì chấn thương nhẹ. Cherif Ndiaye vắng mặt ở buổi tập hôm thứ Bảy, còn Idrissa Gueye không hoàn thành trọn vẹn buổi tập vì lý do phòng ngừa. Theo SportsMole, Senegal không có ca chấn thương nghiêm trọng trước trận gặp Pháp.
Sadio Mane sẵn sàng tham dự World Cup 2026 sau khi vắng mặt ở World Cup 2022 vì chấn thương. Nicolas Jackson là phương án được SportsMole dự đoán đá cao nhất trên hàng công, dù tiền đạo này nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu gặp Saudi Arabia.
Trận Pháp đấu với Senegal thuộc lượt đầu bảng I World Cup 2026, diễn ra lúc 2h ngày 17/6 theo giờ Việt Nam. Địa điểm thi đấu là sân MetLife (hay New York New Jersey), tại East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ.
Trọng tài chính của trận đấu là Alireza Faghani (người Australia). Đây là trận đầu tiên của bảng I. Cặp đấu còn lại trong lượt mở màn là Iraq gặp Na Uy.
Theo lịch phát sóng World Cup 2026 của VTV, trận Pháp vs Senegal được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6.
Theo mô hình của Opta, Pháp có 65,6% khả năng thắng trận, Senegal có cơ hội thắng 14,9%, còn xác suất hòa là 19,5%. Siêu máy tính cũng đánh giá Pháp có 60,3% khả năng đứng đầu bảng I và 95,3% khả năng vào vòng loại trực tiếp. Với Senegal, các con số tương ứng là 10,1% và 60,4%.