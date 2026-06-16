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Đừng để một kỳ thi quyết định cả cuộc đời bạn
(VTC News) -
Đừng để điểm số thi tốt nghiệp THPT hay một nguyện vọng Đại học định nghĩa cả tương lai, tuổi 18 còn rất nhiều ngả rẽ mở ra cơ hội tỏa sáng theo cách của riêng bạn.
Vương Anh
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