Diễn viên 'Mưa đỏ' bị réo tên giữa ồn ào, công ty quản lý nói gì?

(VTC News) -

Tối 18/7, Great Entertainment - đơn vị quản lý diễn viên Lâm Thanh Nhã lên tiếng trước những thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan nam diễn viên. Đơn vị này khẳng định các nội dung được chia sẻ là không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng và gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nghệ sĩ.

"Vừa qua, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã", công ty thông báo.

Theo đơn vị này, cá nhân đăng tải thông tin ban đầu đã chủ động xóa bài viết. Tuy nhiên, nhiều cá nhân, trang mạng vẫn tiếp tục đăng tải và lan truyền các nội dung liên quan.

Đơn vị quản lý khẳng định những thông tin tiêu cực liên quan diễn viên Lâm Thanh Nhã đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Công ty đề nghị các cá nhân, tổ chức và các trang mạng đã đăng tải hoặc chia sẻ thông tin nói trên chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan, trước khi đơn vị này buộc phải thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ hình ảnh và quyền, lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý cũng kêu gọi khán giả tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo, kiểm chứng từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ nhằm hạn chế việc phát tán thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức và làm nhiễu loạn môi trường mạng xã hội.

Trước đó, một tài khoản Facebook đăng bài nhắc tên Lâm Thanh Nhã, kèm theo cáo buộc nam diễn viên có hành vi tác động vật lý nhưng không đưa ra tài liệu hay thông tin xác minh công khai. Sau bài đăng này, nhiều tài khoản mạng xã hội đồng loạt chia sẻ lại nội dung với các tiêu đề mang tính suy diễn, khiến nam diễn viên trở thành chủ đề bàn tán.

Đến thời điểm Great Entertainment phát thông báo, người đăng tải ban đầu đã chủ động xóa bài viết.

Tên tuổi của Lâm Thanh Nhã được biết đến sau bộ phim "Mưa đỏ''.

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1994 (một số nguồn ghi 1995), quê Tiền Giang, theo đuổi diễn xuất từ năm 2018. Trước khi bước chân vào nghệ thuật, anh từng trải qua nhiều công việc mưu sinh như bán vé số, làm nhân viên khách sạn.

Nam diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như Kẻ ẩn danh, Bác sĩ hạnh phúc, Cái giá của hạnh phúc, Cây táo nở hoa và gây chú ý với vai Bình trong bộ phim điện ảnh Mưa đỏ. Vai diễn này giúp tên tuổi của Lâm Thanh Nhã được đông đảo khán giả biết đến hơn và mở ra nhiều cơ hội hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.