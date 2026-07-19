Tàu Voyager 1 sắp chạm cột mốc cách Trái đất một ngày ánh sáng

(VTC News) -

Theo đó, một ngày ánh sáng tương đương khoảng 25,9 tỷ km, tức quãng đường ánh sáng truyền đi trong 24 giờ với vận tốc gần 300.000 km/giây. Để chinh phục khoảng cách này, con tàu có kích thước chỉ tương đương một chiếc ô tô mất hơn 49 năm di chuyển với vận tốc khoảng 61.100 km/giờ.

Cột mốc này không đánh dấu một khám phá khoa học mới nhưng phản ánh quy mô rộng lớn của vũ trụ cũng như những thách thức trong việc liên lạc với tàu.

Khi tàu Voyager 1 ở cách Trái Đất một ngày ánh sáng, tín hiệu vô tuyến sẽ mất khoảng 24 giờ để đến tàu và thêm 24 giờ để tín hiệu phản hồi quay trở lại. Điều đó đồng nghĩa mỗi lần gửi lệnh và nhận kết quả từ Voyager 1 sẽ mất khoảng hai ngày.

Tàu Voyager 1 đạt cột mốc lịch sử khi cách Trái đất một ngày ánh sáng, vào khoảng 18h16 ngày 18/11/2026 (giờ Việt Nam). (Ảnh: NASA)

Voyager 1 được phóng ngày 5/9/1977 với nhiệm vụ khảo sát hai hành tinh khí khổng lồ là sao Mộc và sao Thổ. Sau khi hoàn thành sứ mệnh vào các năm 1979 và 1980, tàu tiếp tục bay ra ngoài Hệ Mặt Trời và trở thành tàu vũ trụ đầu tiên tiến vào không gian liên sao vào năm 2012.

Theo NASA, hiện nguồn điện của Voyager 1 đến từ các máy phát nhiệt điện đồng vị phóng xạ (RTG) sử dụng plutoni-238, nhưng công suất đang giảm dần theo thời gian. Để kéo dài sứ mệnh, NASA đã lần lượt tắt nhiều thiết bị khoa học, chỉ duy trì một số thiết bị thiết yếu nhằm tiếp tục đo từ trường và sóng plasma trong không gian liên sao.

Cơ quan này ước tính Voyager 1 vẫn có thể duy trì liên lạc với Trái Đất đến khoảng đầu thập niên 2030, trước khi không còn đủ điện để vận hành các thiết bị.

Ngay cả khi ngừng hoạt động, Voyager 1 vẫn sẽ tiếp tục trôi trong Ngân Hà hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm. Trên tàu vẫn mang theo Đĩa Vàng (Golden Record), đĩa đồng mạ vàng chứa lời chào bằng hơn 50 ngôn ngữ, âm thanh thiên nhiên, các tác phẩm âm nhạc, hình ảnh về Trái Đất cùng bản đồ chỉ vị trí Hệ Mặt Trời.

Đây được xem là “thông điệp trong chai” mà nhân loại gửi vào vũ trụ, dành cho bất kỳ nền văn minh ngoài Trái Đất nào có thể bắt gặp con tàu trong tương lai.