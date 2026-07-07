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Bão Mặt Trời đe dọa Trái đất, giới khoa học tìm cách phòng thủ

(VTC News) -

Nhằm giảm thiểu nguy cơ từ các cơn bão Mặt Trời, giới khoa học đề xuất triển khai “túi khí” khổng lồ trong không gian để bảo vệ Trái Đất.

VTC News
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