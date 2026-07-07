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Bão Mặt Trời đe dọa Trái đất, giới khoa học tìm cách phòng thủ
(VTC News) -
Nhằm giảm thiểu nguy cơ từ các cơn bão Mặt Trời, giới khoa học đề xuất triển khai “túi khí” khổng lồ trong không gian để bảo vệ Trái Đất.
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