Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu
(VTC News) -
Điểm trường Pắc Ta sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân bản Noong Thăng (Lai Châu) sơ tán tránh lũ và sạt lở, nhiều gia đình chỉ kịp ôm chăn gối rời nhà.
Những phòng học tại điểm trường Pắc Ta nhanh chóng được trưng dụng làm nơi ở tạm. Bàn ghế được kê gọn vào góc lớp, nhường chỗ cho những tấm chiếu, chăn và gối trải kín nền nhà.
Khoảng 20h30, khi toàn bộ người dân được đưa đến nơi an toàn, nhiều nhà hảo tâm mang theo bếp ga, xoong nồi, bát đũa và mì tôm đến điểm trường để nấu bữa tối. Nhiều gia đình rời nhà quá gấp nên chưa kịp ăn uống. Những bát mì nóng hổi tuy giản dị nhưng đã giúp xua đi phần nào cái lạnh, sự mệt mỏi và nỗi lo âu sau nhiều giờ chạy lũ.
Theo anh Xàng, sau nhiều giờ mưa lớn, lũ quét và bùn đất từ trên cao đổ xuống khiến nhiều nhà cửa, tài sản và hoa màu bị hư hại. Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, chính quyền cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát, đưa toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm đến điểm trường Pắc Ta tạm trú. Người dân sẽ chỉ trở về khi thời tiết ổn định và khu vực sinh sống được xác định an toàn.
Giữa đêm vùng cao, ánh đèn tại điểm trường Pắc Ta vẫn sáng, trở thành nơi nương náu của hơn 1.250 người dân sau cuộc di dời khẩn cấp.