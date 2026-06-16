Trực tiếp bóng đá Iraq vs Na Uy, bảng I World Cup 2026 hôm nay

Cập nhật TRỰC TIẾP Iraq vs Na Uy Iraq 0 0 Na Uy Trận Iraq đấu với Na Uy bắt đầu lúc 2h ngày 17/6 (giờ Việt Nam). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Iraq vs Na Uy tại đây.

Thông tin trận đấu Iraq vs Na Uy (5h ngày 17/6) Đội tuyển Iraq đấu với Na Uy ở bảng I World Cup 2026. Trận đấu giữa Iraq và Na Uy thuộc bảng I World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động Boston (Gillette) ở Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ. Theo lịch phát sóng World Cup 2026 của VTV, trận Iraq vs Na Uy được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Pierre Atcho người Gabon. Đây là lần đầu tiên Iraq và Na Uy gặp nhau trong lịch sử. Theo Opta, đây cũng là trận đầu tiên của Na Uy trước một đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại World Cup. Theo thuật toán dự đoán của Opta, Na Uy có 75,9% khả năng thắng trận. Xác suất hòa là 14,2%. Khả năng Iraq thắng là 9,9%. Opta cũng đánh giá cơ hội vượt qua vòng bảng của Na Uy là 86%, trong khi Iraq có 21,9%. Ở bảng I, Iraq và Na Uy cạnh tranh cùng Pháp và Senegal. Theo thể thức World Cup 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Lực lượng, phong độ Na Uy trước trận gặp Iraq Na Uy trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Ở kỳ World Cup gần nhất tham dự, đội bóng Bắc Âu vượt qua vòng bảng và dừng bước ở vòng 16 đội sau trận thua Italy 0-1. Na Uy giành vé dự World Cup 2026 với thành tích toàn thắng 8 trận tại vòng loại khu vực châu Âu. Theo Opta, Na Uy và Anh là 2 đội tuyển thắng 100% số trận vòng loại UEFA. Na Uy ghi 37 bàn trong 8 trận, đạt trung bình 4,6 bàn mỗi trận. Đây là mức trung bình bàn thắng cao nhất của một đội tuyển châu Âu trong một chiến dịch vòng loại World Cup có ít nhất 4 trận. Ngoài Haaland, Odegaard cũng là nhân tố then chốt của Na Uy. (Ảnh: Reuters) Erling Haaland là cầu thủ nổi bật nhất của Na Uy. Tiền đạo này ghi 16 bàn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, nhiều gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác trong nhóm đội UEFA. Tính trước trận Iraq vs Na Uy, Haaland có 55 bàn sau 50 trận cho đội tuyển quốc gia. Martin Odegaard là đội trưởng của Na Uy. Theo Opta, tiền vệ của Arsenal có 7 kiến tạo tại vòng loại, nhiều nhất khu vực châu Âu. Những cầu thủ khác được nhắc đến trong đội hình Na Uy gồm Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Julian Ryerson, Sander Berge và Fredrik Aursnes. Sau vòng loại, Na Uy đá 4 trận giao hữu. Đội bóng của huấn luyện viên Stale Solbakken thua Hà Lan 1-2, hòa Morocco, thắng Thụy Điển 3-1 và hòa Thụy Sĩ.