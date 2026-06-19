Kết quả Canada vs Qatar, bảng B World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Trận Canada đấu với Qatar thuộc bảng B World Cup 2026 diễn ra sáng 19/6 tại Vancouver (Canada). Kết thúc hiệp một, Canada dẫn trước 3-0 với thế trận áp đảo về mọi mặt. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Canada vs Qatar mới nhất tại đây.

Đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để biến ưu thế thành sức ép thật sự. Canada cầm bóng 67%, tung 14 cú sút và có tới 8 lần đưa bóng trúng đích chỉ trong hiệp một. Trận đấu diễn ra hoàn toàn một chiều khi Qatar chỉ lùi sâu chống đỡ trong thế bị động.

Canada hoàn toàn áp đảo Qatar. (Ảnh: Reuters)

Khung thành Qatar gần như luôn ở trong tình trạng báo động. Phút 16, sau pha dứt điểm của Jonathan David bị cản phá, Cyle Larin có mặt đúng lúc để đá bồi mở tỷ số. Bàn thắng giúp Canada chơi càng thoải mái. Qatar gần như không có phương án thoát khỏi sức ép do chất lượng chuyên môn thua kém quá nhiều.

David là nhân vật nổi bật nhất trong nửa đầu trận. Phút 29, tiền đạo của Canada tận dụng bóng bật ra ở rìa vòng cấm rồi dứt điểm vào góc phải, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút bù giờ, anh lại xuất hiện đúng chỗ để đệm bóng vào lưới trống, khép lại hiệp một gần như hoàn hảo cho Canada.

Giữa 2 bàn thắng của David là bước ngoặt khiến Qatar càng khó chống đỡ. Homam Al Amin phạm lỗi với cầu thủ Canada, ban đầu trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Sau khi xem VAR, quả phạt đền bị hủy, nhưng thẻ vàng cũng được nâng thành thẻ đỏ trực tiếp dành cho hậu vệ Qatar.

Canada 3 0 Qatar Larin 16' David 29' David 45+3'

Đội hình Canada vs Qatar

Canada: Maxime Crepeau (16), Alistair Johnston (2), Luc de Fougerolles (4), Stephen Eustaquio (7), Ismael Kone (8), Cyle Larin (9), Jonathan David (10), Derek Cornelius (13), Tajon Buchanan (17), Ali Ahmed (20), Richie Laryea (22).

Qatar: Mahmoud Abunada (1), Pedro Miguel (2), Issa Laye (4), Jassem Gaber (5), Edmilson Junior (8), Akram Afif (11), Ayoub Aloui (13), Homam Ahmed (14), Yusuf Abdurisag (15), Boualem Khoukhi (16), Assim Madibo (23).