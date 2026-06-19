Gia đình bác tin đồn bố Messi qua đời

(VTC News) -

Sáng 19/6 (theo giờ Việt Nam), thông cáo chính thức về tình hình sức khỏe của ông Jorge Messi - bố tiền đạo Lionel Messi được gia đình siêu sao người Argentina đưa ra. Đây là thông tin nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và truyền thông thế giới sau khi đội trưởng của đội tuyển Argentina rơi nước mắt trong trận gặp Algeria ở World Cup 2026.

Gia đình Messi khẳng định ông Jorge "đang được theo dõi y tế, hồi phục và tiến triển tốt".

Sau trận đấu với Algeria, Messi không nói cụ thể về chuyện gia đình mà chỉ giải thích rằng anh khóc vì vấn đề không liên quan đến bóng đá. Siêu sao 38 tuổi cho biết bản thân đang trải qua giai đoạn khó khăn vì lý do cá nhân. Dù vậy, truyền thông Argentina nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và tiết lộ thông tin liên quan dến tình hình sức khỏe của bố Messi.

Gia đình Messi cho biết: “Trong những thời điểm khó khăn như thế này, chúng tôi kêu gọi tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và lòng nhân đạo. Sức khỏe của một người và sự an tâm của những người thân yêu của họ không nên trở thành chủ đề bàn tán hay sự quan tâm quá mức của giới truyền thông”.

Ông Jorge Messi đang trong cơn bạo bệnh.

Cũng trong thông báo này, phía người thân của Messi khẳng định sẽ cập nhật mọi thông tin về sức khỏe của ông Jorge trong thời gian tới.

Theo đài Cadena 3 của Argentina, ông Jorge Messi hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Buenos Aires trong tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Trên khán đài sân vận động, gia đình Messi thường xuất hiện đông đủ ở khu vực VIP. Tuy nhiên, chỉ có vợ anh là Antonela Roccuzzo, các con, bố vợ và vài người chú có mặt để cổ vũ Messi trong trận đấu ngày 17/6. Phần lớn thành viên gia đình đều ở lại Buenos Aires để chăm sóc ông Jorge Messi.

Lionel Messi biến câu chuyện buồn của gia đình trở thành động lực. Anh thi đấu thăng hoa và giúp Argentina giành chiến thắng 3-0 bằng cú hat-trick đầy thuyết phục trước Algeria.

Tiền đạo sinh năm 1987 một lần nữa khẳng định đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu thế giới. Messi thính nhạy với bàn thắng, sút xa tốt và khi cần vẫn hỗ trợ đồng đội tổ chức tấn công, kiểm soát bóng. Một lần nữa, nhiều người lại mơ về chức vô địch World Cup trong lần cuối cùng mà Messi tham dự giải đấu số một hành tinh.