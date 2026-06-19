Cả đồng đội lẫn đối thủ sốc nặng, cầu thủ Canada gãy chân vẫn tỉnh bơ chào CĐV

(VTC News) -

Sáng 19/6, trong trận đấu giữa Canada và Qatar ở World Cup 2026, hàng vạn khán giả trên sân chứng kiến chấn thương kinh hoàng của Ismael Kone.Cầu thủ Canada gãy chân sau pha va chạm với Assim Madibo (Qatar). Phản ứng của cầu thủ này sau khi chấn thương nặng là chi tiết gây chú ý.

Ban đầu, trọng tài thậm chí chỉ rút thẻ vàng cho Madibo nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đổi sang thẻ đỏ trực tiếp. Madibo ôm đầu, sốc nặng khi chứng kiến đồng nghiệp chấn thương sau pha phạm lỗi do anh gây ra. Jonathan David (Canada) bật khóc nức nở trên sân. Trong khi đó, biểu cảm của chính Ismael Kone lại khiến các khán giả bất ngờ.

Ismael Kone gãy chân nhưng vẫn vẫy tay chào người hâm mộ. (Ảnh: Reuters)

Sau khi ngã ra sân và nhận thấy tình hình xấu, Kone vẫn rất bình tĩnh ngồi vẫy tay gọi đội ngũ y tế rồi mới nằm xuống sân. Tiền vệ sinh năm 2002 không hề hoảng sợ, bình thản chờ các bác sỹ sơ cứu. Khi rời sân bằng cáng để nhập viện, anh vẫn ngồi thẳng người và vẫy tay chào khán giả. Chính tinh thần thép của Ismael Kone khiến hàng chục nghìn khán giả tại Vancouver yên tâm phần nào. Anh được chính đối thủ Qatar động viên tinh thần.

Việc Kone không thể thi đấu trong phần còn lại của World Cup 2026 trở thành tổn thất rất lớn với đội tuyển Canada. Tiền vệ này được định giá khoảng 25 triệu euro (tương đương 750 tỷ đồng) và vừa trải qua mùa giải thành công giúp Sassuolo thăng hạng Serie A Italy. Kone dĩ nhiên là trụ cột không thể thay thế với Canada.

Những ngày tới đây, đội tuyển Canada sẽ phải vượt qua áp lực tâm lý còn HLV trưởng Jesse Marsch đau đầu tìm phương án thay thế Ismael Kone.

Đội ngũ y tế sơ cứu cho Kone. (Ảnh: Reuters)

Kone kìm nén cảm xúc trong lúc chờ đội ngũ y tế vào sân. (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ Canada nổi giận, trong khi Madibo bàng hoàng. (Ảnh: Reuters)

Bên kia chiến tuyến, thất bại nặng nề trước Canada khiến giấc mơ đi tiếp của Qatar bị thu hẹp đáng kể. Họ mất đến hai trụ cột gồm Madibo và Ahmed. Đại diện châu Á còn vướng phải ảnh hưởng xấu về tinh thần khi gây chấn thương cho đối thủ và thủng lưới quá nhiều lần.