(VTC News) -

Scotland đấu với Morocco lúc 5h ngày 20/6 trên sân Gillette Stadium, Boston (Mỹ), ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Morocco có 54,2% cơ hội giành chiến thắng, trong khi Scotland là 20,9%. Khả năng 2 đội hòa nhau là 24,9%.

Thông tin nhanh trận Scotland vs Morocco Thời gian: 5h ngày 20/6. Sân: Gillette Stadium, Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Giải đấu: Bảng C World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Scotland vs Morocco

Chiến thắng 1-0 trước Haiti giúp Scotland tạm dẫn đầu bảng C, trong bối cảnh Brazil và Morocco cầm chân nhau 1-1. Nếu tiếp tục thắng Morocco, Scotland sẽ tiến rất gần vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, Scotland chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup, cũng chưa từng thắng 2 trận liên tiếp tại một giải đấu lớn.

Morocco không thắng Brazil, nhưng trận hòa 1-1 đủ cho thấy họ vẫn là đội bóng rất khó chịu với mọi đối thủ. Morocco không còn là hiện tượng như năm 2022. Với Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Noussair Mazraoui, Ismael Saibari và Sofyan Amrabat, họ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA có chất lượng đội hình đủ để kiểm soát nhiều thời điểm của trận đấu.

Scotland đấu với Morocco ở lượt 2 bảng C World Cup 2026.

Scotland có lợi thế điểm số, còn Morocco nhỉnh hơn về chất lượng chơi bóng. Trận đấu có khả năng cao diễn ra theo thế trận nghiêng về đại diện châu Phi. Scotland ưu tiên cự ly đội hình và tranh chấp, Morocco cầm bóng nhiều hơn và tìm khoảng trống ở hai biên.

Phong độ Scotland

Scotland thắng 8 trong 11 trận chính thức gần nhất. Trước World Cup 2026, Scotland cũng có những trận giao hữu tốt khi thắng Bolivia 4-0 và Curacao 4-1.

Trận thắng Haiti không thật sự bùng nổ, nhưng đủ thực dụng. Scotland chỉ thắng 1-0, tạo ra không quá nhiều cơ hội rõ ràng, song họ biết cách giữ lợi thế sau bàn thắng của McGinn. Đội bóng của Steve Clarke có thể không kiểm soát bóng vượt trội, nhưng mạnh ở tranh chấp, bóng hai và tình huống cố định.

McGinn là nhân tố quan trọng nhất. Anh vừa là thủ lĩnh tinh thần, vừa là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt bằng các pha xâm nhập tuyến hai. Bên cạnh đó, Scott McTominay, Andy Robertson và Ben Gannon-Doak giúp Scotland có thêm sức mạnh ở trung tuyến và hai biên.

Scotland tạm đứng đầu bảng C sau trận thắng Haiti. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Morocco

Hòa Brazil 1-1 ở trận ra quân không phải kết quả bất lợi đối với Morocco. Màn trình diễn trước đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới giúp Morocco khẳng định vị thế ứng viên cạnh tranh ngôi đầu bảng C.

Điểm mạnh của Morocco nằm ở sự cân bằng. Họ có Hakimi và Mazraoui ở hai biên, Amrabat và El Aynaoui hỗ trợ tuyến giữa, còn Brahim Diaz và Saibari đem lại sự sáng tạo phía trên. So với Scotland, Morocco có nhiều phương án xử lý bóng trong không gian hẹp hơn.

Hakimi là điểm nhấn lớn ở trận gặp Brazil. Hậu vệ này không chỉ hỗ trợ tấn công tốt mà còn dẫn đầu đội ở nhiều chỉ số tranh chấp. Nếu Scotland để Morocco khai thác hành lang phải quá thường xuyên, áp lực lên Robertson và hàng thủ 4 người sẽ rất lớn.

Morocco chơi không tồi trước Brazil. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng

Scotland có chút lo ngại về tình trạng của Scott McKenna. Trung vệ này gặp vấn đề ở bắp chân và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ngoài trường hợp của McKenna, huấn luyện viên Steve Clarke không có thêm vấn đề lớn về lực lượng.

Scotland nhiều khả năng giữ bộ khung từng thắng Haiti. Che Adams và Lawrence Shankland có thể tiếp tục đá cao nhất, trong khi McGinn và McTominay giữ vai trò quan trọng ở khu vực giữa sân. Ryan Christie là phương án cạnh tranh suất đá chính, nhưng Ben Gannon-Doak vẫn có cơ hội được tin dùng bên phải.

Morocco không ghi nhận ca chấn thương mới sau trận gặp Brazil. Huấn luyện viên Mohamed Ouahbi có thể tiếp tục sử dụng đội hình xuất phát quen thuộc. Saibari, người ghi bàn vào lưới Brazil, nhiều khả năng vẫn đá trung phong. Brahim Diaz, Ounahi và El Khannouss hỗ trợ phía sau.

Đội hình dự kiến Scotland và Morocco

Scotland: Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.

Morocco: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Dự đoán kết quả Scotland vs Morocco

Scotland có thể nhập cuộc thận trọng. Với 3 điểm trong tay, đội bóng châu Âu không cần đẩy cao đội hình quá sớm. Họ có thể chơi chắc, kéo Morocco vào các pha tranh chấp và chờ cơ hội từ bóng bổng hoặc tình huống cố định.

Morocco nhiều khả năng cầm bóng nhiều hơn và tạo số pha dứt điểm nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Scotland không phải đối thủ dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Trận đấu có thể không quá nhiều bàn thắng, nhưng khả năng cả hai đội cùng ghi bàn vẫn hiện hữu nếu Morocco mở được biên, còn Scotland tận dụng tốt bóng hai.

Về các chỉ báo chuyên môn, tổng bàn thắng dễ nằm ở mức 2-3. Morocco có thể nhỉnh hơn ở số cú sút trúng đích, trong khi Scotland có khả năng tạo nhiều pha tranh chấp và tình huống cố định hơn.

Dự đoán tỷ số: Scotland 1-2 Morocco.