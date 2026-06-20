Tin xe 20/6: Omoda C5 giảm còn 479 triệu đồng, Maserati Grecale có bản V6 mới

(VTC News) -

Omoda C5 Sport giá ưu đãi chỉ còn 479 triệu đồng

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa bổ sung phiên bản Sport cho dòng SUV cỡ B Omoda C5, qua đó nâng tổng số phiên bản của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam lên 6 lựa chọn. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe từ ngày 15/6 đến 31/7/2026, giúp giá bán thực tế của Omoda C5 Sport giảm xuống còn 479,1 triệu đồng từ mức niêm yết 559 triệu đồng.

Omoda C5 ở Việt Nam có thêm phiên bản Sport.

Với mức giá ưu đãi, Omoda C5 Sport thậm chí thấp hơn nhiều mẫu SUV hạng A đang bán trên thị trường và tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B.

Dù là phiên bản có giá dễ tiếp cận, Omoda C5 Sport vẫn được trang bị hệ thống đèn LED, kính cách âm, gương chiếu hậu gập điện/gập tự động và bộ mâm hợp kim 17 inch. Bên trong xe là cụm màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa chỉnh điện cùng tính năng đề nổ từ xa. Danh sách an toàn gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 4 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 111 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Tương tự các phiên bản khác trong dòng sản phẩm, Omoda C5 Sport được áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 1 triệu km cho xe và 10 năm hoặc 1 triệu km cho động cơ.

Maserati Grecale có thêm bản V6 mới trước khi về Việt Nam

Maserati đã công bố phiên bản nâng cấp của dòng SUV hạng sang Grecale cho năm 2027 với nhiều thay đổi về thiết kế, trang bị và cơ cấu phiên bản. Đáng chú ý, dòng xe này sẽ có tổng cộng 4 phiên bản, trong đó ba biến thể sử dụng động cơ xăng Nettuno V6 tăng áp kép 3.0L thay cho cách phân chia trước đây.

Maserati Grecale 2027 bản máy xăng V6.

Phiên bản tiêu chuẩn Grecale V6 sở hữu công suất 385 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5 giây, tốc độ tối đa 260 km/h. Cao cấp hơn là Grecale Modena V6 với thiết lập hướng tới cảm giác lái thể thao hơn và được xem là phiên bản có khả năng xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khi đó, Grecale Trofeo là biến thể mạnh nhất với công suất 523 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, khả năng tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 3,6 giây và tốc độ tối đa 285 km/h. Tất cả các bản V6 đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong, Maserati tiếp tục duy trì Grecale Folgore thuần điện với pin 105 kWh, kiến trúc điện 400 V và hai mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất 542 mã lực cùng mô-men xoắn 819 Nm, cho phép xe tăng tốc 0-96 km/h trong 4 giây.

Ngoài nâng cấp cản trước, cản sau và lưới tản nhiệt, Grecale 2027 còn được bổ sung vô lăng mới, nâng cấp bảng đồng hồ kỹ thuật số, thêm hệ thống nhận diện người lái, phát hiện buồn ngủ và hai công nghệ hỗ trợ lái ADAS mới. Tại Việt Nam, Grecale Modena V6 dự kiến sẽ có giá cao hơn mức khởi điểm 3,8 tỷ đồng của các phiên bản GT và Modena hiện tại.

Honda Prelude 2027 bổ sung bản giới hạn màu đỏ nổi bật

Honda tiếp tục mở rộng dòng coupe thể thao Prelude bằng phiên bản Limited Edition mới dành cho thị trường Nhật Bản. Điểm nhấn lớn nhất của phiên bản này nằm ở gói thiết kế riêng với màu sơn Premium Crystal Garnet Metallic lần đầu xuất hiện trên Prelude, kết hợp cùng hàng loạt chi tiết màu đỏ từ ngoại thất đến nội thất.

Honda Prelude Limited Edition 2027 sở hữu màu sơn đỏ Garnet mới.

So với các phiên bản hiện hành, Honda Prelude Limited Edition 2027 được bổ sung viền lưới tản nhiệt cùng màu thân xe, các điểm nhấn đỏ trên cản trước và cản sau, bộ mâm hợp kim 19 inch cùng cùm phanh Brembo màu đỏ.

Không gian nội thất cũng được thay đổi đáng kể với tông đỏ rượu Bordeaux trên ghế trước, bệ trung tâm và táp-lô, kết hợp da màu đen cùng đường chỉ khâu tương phản. Logo Prelude trên bảng táp-lô phía hành khách cũng chuyển từ màu trắng sang đỏ.

Dưới nắp ca-pô, phiên bản mới không thay đổi về kỹ thuật. Xe tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 200 mã lực và dẫn động cầu trước. Honda cũng giữ lại hệ thống S+Shift mô phỏng cảm giác chuyển số thông qua điều chỉnh mô-men xoắn và hiệu ứng âm thanh nhằm tăng trải nghiệm lái.

Honda Prelude Limited Edition 2027 hiện đã nhận đặt hàng tại Nhật Bản và dự kiến giao xe từ ngày 20/8. Mẫu xe có giá 6.306.300 yên, tương đương khoảng 1,26 tỷ đồng, cao hơn khoảng 25 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn.