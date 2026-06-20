TP.HCM ra mắt Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM sau hợp nhất

(VTC News) -

Sáng 20/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của thành phố - cùng các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo.

Tại hội nghị, bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, công bố quyết định thành lập và các quyết định về công tác cán bộ của Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Theo quyết định, Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố; là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với người dân, đồng thời là diễn đàn của Nhân dân TP.HCM.

Cơ quan mới có 8 đơn vị trực thuộc, gồm 4 phòng chức năng, 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, cùng 3 cơ quan báo chí nòng cốt là Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Điện tử Tuổi Trẻ và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV).

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng, giữ chức Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, thời hạn 5 năm.

Cùng với đó, Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm 4 Phó Tổng Giám đốc gồm ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM; ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Lê Văn Minh cho biết việc thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là sự kiện quan trọng, mang dấu ấn đặc biệt đối với báo chí thành phố. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí được thực hiện theo chủ trương của Trung ương và TP.HCM nhằm xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, hiện đại, đa phương tiện.

Ông Lê Văn Minh chia sẻ, quá trình sắp xếp cơ quan báo chí lần này mang đến nhiều cảm xúc cho đội ngũ những người làm báo, song ông tin tưởng rằng kinh nghiệm nghề nghiệp, sự tận tâm và tình yêu với nghề sẽ giúp các nhà báo thích nghi, vượt qua giai đoạn chuyển đổi để tiếp tục cống hiến.

Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM gửi lời tri ân các thế hệ nhà báo đã góp phần xây dựng nền báo chí TP.HCM trong suốt 50 năm qua, đồng thời khẳng định đội ngũ người làm báo của thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, viết tiếp chặng đường phát triển mới của báo chí cách mạng.

"Chúng ta hãy bắt đầu trang nhật ký làm báo của mình trong chặng đường mới vào ngày 2/7/2026 - thời điểm báo chí thành phố hòa chung niềm vui với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Lê Văn Minh nói.