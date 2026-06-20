Giá cà phê hôm nay 20/6/2026: Robusta bất ngờ giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 20/6/2026

Kết thúc phiên giao dịch đêm 19/6 và rạng sáng 20/6 (giờ Việt Nam), giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,22% (45 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.640 USD/tấn.

Tương tự, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,02% (37 USD/tấn), còn 3.592 USD/tấn.

Cà phê Arabica không giao dịch do sàn giao dịch New York đóng cửa nghỉ lễ Juneteenth - ngày lễ liên bang của Mỹ được tổ chức vào ngày 19/6 hàng năm.

Trước đó, kết phiên 18/6, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 0,99% (2,75 US cent/lb), còn 275,1 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,52% (4,1 US cent/lb), xuống còn 267,8 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta quay đầu giảm. (Ảnh: Barchart)

Nhận định giá cà phê

Giá cà phê Robusta quay đầu giảm, chấm dứt chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng gần 2% trong cả tuần.

Theo các nhà giao dịch, thị trường đang được hỗ trợ bởi những lo ngại rằng hiện tượng El Niño có thể gây ra thời tiết khô hạn tại hai quốc gia sản xuất Robusta lớn là Việt Nam và Indonesia. Điều này có thể khiến nguồn cung toàn cầu trở nên thắt chặt hơn trong niên vụ 2026 - 2027.

Thị trường vẫn theo dõi sát diễn biến thời tiết tại các vùng sản xuất cà phê của Brazil. Theo phân tích của Văn phòng Carvalhaes, mưa kéo dài tại các khu vực trồng cà phê trong giai đoạn thu hoạch đang gây lo ngại cho các nhà giao dịch và người mua, chủ yếu do nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê cũng như làm chậm nguồn cung vụ mới ra thị trường.

Lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên Sở Giao dịch ICE (Intercontinental Exchange) tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá.

Theo chuyên trang dữ liệu tài chính tòa cầu Trading Economics, lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận ICE giảm xuống còn 396.171 bao, thấp nhất trong những năm gần đây và thấp hơn nhiều so với 859.389 bao một năm trước đó. Điều này củng cố nhận định rằng nguồn cung khan hiếm trong ngắn hạn.