Tổ chức tang lễ không quá 72 giờ: Thành ủy Huế ra chỉ thị

(VTC News) -

Thành ủy Huế vừa ban hành chỉ thị số 13 về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh khi tổ chức lễ tang trên địa bàn TP Huế.

Theo Thành ủy Huế, những năm qua việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hủ tục dần được loại bỏ, việc tổ chức tang lễ ngày càng trang nghiêm, tiết kiệm hơn.

Việc an táng từng bước gắn với quy hoạch nghĩa trang và thành phố cũng có chính sách hỗ trợ người dân thực hiện hỏa táng.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập như một số gia đình tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày, đốt và rải vàng mã với số lượng lớn, dựng rạp lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, xây dựng lăng mộ phô trương, lãng phí, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường.

Theo Thành ủy Huế, một số gia đình còn tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày, đốt và rải vàng mã với số lượng lớn, dựng rạp lấn chiếm lòng đường, hè phố. (Ảnh minh họa)

Để khắc phục tình trạng này, Thành ủy Huế yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang lễ.

Nội dung này sẽ được đưa vào hương ước, quy ước ở khu dân cư, đồng thời gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu việc tổ chức tang lễ được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm và thời gian từ khi người mất đến khi đưa tang không quá 72 giờ.

Các địa phương phải tuyên truyền, vận động người dân không đốt và rải vàng mã, không sử dụng âm thanh vượt quy định, không tổ chức ăn uống linh đình, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự công cộng.

Đối với cán bộ, đảng viên, Thành ủy Huế yêu cầu phải gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân thực hiện.

Việc chấp hành quy định về nếp sống văn minh trong việc tang lễ sẽ được xem là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng quý, hằng năm. Trường hợp không thực hiện sẽ bị xem xét là vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh đó, Thành ủy giao các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ hỏa táng, điều chỉnh quy hoạch hệ thống nghĩa trang theo hướng đồng bộ, hiện đại, sử dụng đất tiết kiệm và ban hành quy định về diện tích, kiến trúc phần mộ phù hợp với quy hoạch, cảnh quan và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Chỉ thị cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc tang để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc vi phạm các quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tổ chức tang lễ vẫn bảo đảm phong tục tập quán nhưng phải đáp ứng yêu cầu về thời gian để tang, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Trước đó, UBND TP Huế cũng ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang. Trong đó, việc tổ chức lễ tang phải được tổ chức gọn nhẹ, không rải tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng mã, tiền âm phủ và các vật phẩm khác trên đường; không sử dụng âm thanh gây ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng, không tổ chức hoạt động mê tín dị đoan.

Thời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ kể từ khi người mất đến thời điểm đưa tang, trừ trường hợp đặc biệt do chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.

Nhiều năm qua, người dân ở TP Huế vẫn giữ thói quen tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày và xây lăng mộ đồ sộ. Một số gia đình ở vùng biển, có người thân ở nước ngoài tổ chức tang lễ kéo dài hơn một tuần để đợi người thân trở về.

Để giảm thiểu tình trạng người dân địa táng, xây dựng lăng mộ đồ sộ, HĐND TP Huế thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng đến năm 2030.

Người dân khi hỏa táng sẽ được hỗ trợ 100% chi phí theo mức giá dịch vụ của cơ sở hỏa táng trên địa bàn.