Bắc Ninh sắp xếp lại mạng lưới trường học, giảm 30 - 50% đầu mối quản lý

(VTC News) -

Ngày 22/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi ký Văn bản số 7913 về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các xã miền núi (khu vực III) phải giảm tối thiểu 30% đầu mối quản lý trường học so với thời điểm ngày 1/7/2025. Đối với các xã, phường còn lại, mục tiêu là giảm tối thiểu 50% đầu mối.

Bắc Ninh sắp xếp lại mạng lưới trường học, giảm đến 50% đầu mối quản lý.

Trường hợp địa phương đã áp dụng đầy đủ các giải pháp nhưng vẫn không thể đạt mục tiêu trên, UBND cấp xã phải có văn bản giải trình rõ nguyên nhân, gửi Sở Nội vụ xem xét, thống nhất. Sau đó, Sở Nội vụ sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước khi có ý kiến chính thức.

Về mô hình tổ chức, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 777 ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tại những xã, phường có điều kiện thuận lợi, địa phương nghiên cứu tách các trường liên cấp thành trường cùng cấp học để sáp nhập, hình thành các trường tiểu học và trường THCS độc lập.

Đối với các địa bàn miền núi hoặc nơi khoảng cách giữa các cơ sở giáo dục quá xa, tỉnh tiếp tục áp dụng mô hình trường liên cấp nhằm phù hợp với điều kiện thực tế. Bắc Ninh cũng khuyến khích các xã miền núi (khu vực III) duy trì mô hình này.

UBND tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm tính khoa học, linh hoạt, kế thừa và ổn định lâu dài; đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô trường lớp, khoảng cách địa lý để không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Trường Tiểu học Đồng Kỵ, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Các nội dung khác được thực hiện theo Kế hoạch số 256 ngày 10/7/2026 của UBND tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

Theo Quyết định số 530 ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, 19 xã khu vực III của tỉnh gồm: Vân Sơn, Yên Định, Sơn Động, An Lạc, Đại Sơn, Biển Động, Dương Hưu, Đồng Kỳ, Tân Sơn, Đèo Gia, Tam Tiến, Sa Lý, Tuấn Đạo, Lục Sơn, Sơn Hải, Tây Yên Tử, Biên Sơn, Xuân Lương và Trường Sơn. Đây là các địa phương được áp dụng mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối quản lý trường học theo kế hoạch của tỉnh.