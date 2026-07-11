Hà Nội chốt phương án sắp xếp gần 3.000 trường công lập, hoàn thành trước 10/8

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký, ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, việc xây dựng đề án sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 26/7, còn các quyết định thành lập đơn vị mới, bổ nhiệm lãnh đạo và bàn giao tổ chức bộ máy phải hoàn tất trước ngày 10/8.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Thông báo kết luận số 551-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 1186/KH-BGDĐT và Công văn số 4054/BGDĐT-GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo UBND TP Hà Nội, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn tái cấu trúc mạng lưới trường học theo quy mô dân số, phân bố dân cư và nhu cầu học tập; nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người học.

Một trong những nguyên tắc được thành phố nhấn mạnh là lấy người học làm trung tâm. Việc sắp xếp phải hạn chế tối đa thay đổi địa điểm trường học, bảo đảm thuận lợi và an toàn cho học sinh đến trường; mỗi xã, phường vẫn phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS.

Thành phố cũng yêu cầu không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, không sắp xếp các trường chuyên biệt với trường phổ thông đại trà và giữ nguyên các trường chất lượng cao hiện có.

Đối với hệ thống trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội giữ nguyên 124 trường THPT công lập hiện nay. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhằm tăng số lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong những năm tới.

Hai trường mầm non trực thuộc Sở sẽ được bàn giao nguyên trạng về UBND phường quản lý, gồm Trường Mầm non B về UBND phường Cửa Nam và Trường Việt Triều Hữu nghị về UBND phường Kim Liên.

Ở khối trường chuyên biệt, Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu được bổ sung cấp THPT và tổ chức lại theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học có lớp chuyên biệt. Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn và Trường Tiểu học Bình Minh tiếp tục hoạt động theo mô hình trường phổ thông chuyên biệt phục vụ học sinh khuyết tật.

Đồng thời, bốn trường chuyên biệt đang trực thuộc UBND cấp xã sẽ được chuyển nguyên trạng về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Hà Nội quyết định giữ nguyên 124 trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT quản lý. (Ảnh minh họa)

Đối với các trường do UBND cấp xã quản lý, Hà Nội đưa ra 3 mô hình sắp xếp.

Mô hình thứ nhất là trường một cấp học đa cơ sở, được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ hai trường cùng cấp học trở lên nhưng vẫn giữ nguyên các cơ sở hiện có dưới hình thức trường chính và các phân hiệu.

Mô hình thứ hai là trường nhiều cấp học gồm tiểu học và THCS, áp dụng đối với những trường có quy mô nhỏ, vị trí gần nhau nhưng không phù hợp tổ chức theo mô hình đa cơ sở.

Mô hình thứ ba là trường nhiều cấp học gồm tiểu học, THCS và THPT đối với các trường tiên tiến, hiện đại do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

Kế hoạch cũng quy định quy mô tối thiểu sau sắp xếp. Trường mầm non phải có từ 30 lớp; trường tiểu học tối thiểu 40 lớp; trường THCS tối thiểu 45 lớp; trường liên cấp tiểu học - THCS tối thiểu 50 lớp. Việc tổ chức lại hướng đến hình thành các trường có quy mô phù hợp để tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo lộ trình, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường phải hoàn thành đề án sắp xếp trước ngày 26/7. Các quyết định thành lập đơn vị mới, bổ nhiệm lãnh đạo, bàn giao nhân sự, tài chính, tài sản và hồ sơ phải hoàn tất trước ngày 10/8 để bảo đảm các trường vận hành ổn định trước năm học mới.

UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu sau sắp xếp sẽ tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, tăng tỷ lệ giáo viên trực tiếp giảng dạy, nâng cao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục nhưng không làm giảm số lớp học, không ảnh hưởng đến chất lượng dạy học và quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2025-2026, toàn thành phố có gần 3.000 trường mầm non và phổ thông với hơn 2,3 triệu học sinh, là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Đây sẽ là hệ thống trường học được triển khai sắp xếp theo kế hoạch mới của thành phố.