Danh sách 15 địa phương thí điểm sắp xếp trường học năm 2026

Nhằm đẩy mạnh cải cách hệ thống giáo dục công lập, Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch sắp xếp mạng lưới và thực hiện thí điểm một số mô hình đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, tái cấu trúc trường lớp theo quy mô dân số và tinh gọn bộ máy quản lý, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.

Giai đoạn thí điểm đầu tiên được chính thức vận hành từ ngày 1/7 để kiểm chứng tính phù hợp và hiệu quả thực tiễn trước khi triển khai đại trà.

Bộ GD&ĐT lựa chọn 15 địa phương trên cả nước tham gia thực hiện thí điểm, bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, cùng các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Việc chọn lựa này đảm bảo tính đại diện toàn diện về vùng miền, điều kiện kinh tế xã hội cũng như đặc điểm dân cư của từng khu vực.

Tại 15 địa phương này, hai mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào vận hành thí điểm là mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học. Cấu trúc của các mô hình đều tập trung vào việc sử dụng chung một bộ máy hành chính nhân sự gồm kế toán, thủ quỹ, văn thư để tinh giản tối đa đầu mối gián tiếp, đồng thời tăng cường nhân sự trực tiếp giảng dạy nhằm tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

Tùy vào khoảng cách địa lý và quy mô thực tế, các phân hiệu có thể được bố trí phó hiệu trưởng phụ trách riêng để luôn đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho học sinh. Theo lộ trình đặt ra, các địa phương sẽ hoàn thiện bộ máy tổ chức ngay trước thềm năm học 2026-2027.

Đến tháng 12, Bộ GD&ĐT sẽ đánh giá toàn diện kết quả từ 15 tỉnh, thành phố này để làm căn cứ sửa đổi các quy định pháp lý, hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù nhằm chuẩn bị cho việc nhân rộng mô hình ra phạm vi toàn quốc từ tháng 3/2027.