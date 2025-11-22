(VTC News) -

Ngày 22/11, trường Đại học Y - Dược (ĐH Huế) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế (trực thuộc UBND TP Huế) vào Trường Đại học Y - Dược (ĐH Huế)

Theo đó, việc sáp nhập trên cơ sở tiếp nhận toàn phần có sắp xếp, đảm bảo tính kế thừa, ổn định, hiệu quả và tiếp tục phát triển, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của đội ngũ viên chức, người lao động và người học.

Đồng thời, tiếp tục đào tạo cán bộ y tế trình độ cao đẳng theo nhu cầu của xã hội, đặc biệt là hệ thống y tế của TP Huế cho đến khi có quy định mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các quy định của pháp luật mới.

GS.TS Bùi Quốc Huy - Hiệu trưởng trường Đại học Y - Dược (ĐH Huế) nhận quyết định sáp nhập trường Cao đẳng Y tế Huế vào trường Đại học Y - Dược (ĐH Huế)

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế cho biết, việc sáp nhập 2 trường là chủ trương lớn nhằm thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

"Đây cũng là điều kiện thuận lợi để triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Nghị quyết 08-NQ/TW của Tỉnh ủy về xây dựng Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa TP Huế trở thành thành phố di sản văn hóa đặc sắc của khu vực và thế giới", ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế mong muốn Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế phát triển nhanh và bền vững, sớm đạt mục tiêu mô hình Trường - Viện cấp quốc gia tiến tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045, đóng vai trò tích cực và quan trọng của Trung tâm y tế chuyên sâu của thành phố.

Theo GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng trường Đại học Y - Dược (ĐH Huế) nhà trường sau hợp nhất sẽ triển khai 5 đề án trọng tâm. Trong đó, phát triển theo mô hình Trường - Viện, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật chương trình, phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm, gắn lý thuyết với thực hành, thực tiễn.

Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường học thuật năng động, sáng tạo, hội nhập. Phát triển nguồn lực tài chính, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, xây dựng môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, thân thiện.

"Nhà trường cam kết giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, phục vụ cộng đồng, xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ y dược hàng đầu khu vực và cả nước", GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy nhấn mạnh.