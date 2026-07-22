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Về nhà mới, có nên mời chư Tăng về cầu an?

(VTC News) -

Khám phá góc nhìn của Phật giáo về nghi thức nhập trạch mời chư Tăng đến nhà tụng kinh cầu an có thực sự là điều bắt buộc hay không?

Ngọc Nam - Hoa Châu
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