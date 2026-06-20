10 năm khẳng định chất lượng của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội

(VTC News) -

Sự kiện được diễn ra ngày 19/6/2026, có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức chuyên môn, đối tác cùng toàn thể cán bộ nhân viên phòng khám. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là cơ hội để tri ân những cá nhân, tập thể đã đồng hành cùng đơn vị trong suốt một thập kỷ phát triển.

Đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tham dự chương trình kỷ niệm.

Hành trình 10 năm xây dựng uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Được thành lập từ năm 2016, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội mang theo sứ mệnh cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao, giúp người dân tiếp cận môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp, an toàn và tận tâm.

Trải qua 10 năm phát triển, phòng khám không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay chúng tôi đã trở thành phòng khám nam khoa, phòng khám phụ khoa và sức khỏe sinh sản quen thuộc của nhiều người dân tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Văn Hòa – Phụ trách chuyên môn, đại diện Ban lãnh đạo phòng khám - chia sẻ: "Mười năm qua, sự tin tưởng của người bệnh vừa là niềm tự hào, vừa là động lực lớn nhất để chúng tôi không ngừng đổi mới. Chúng tôi luôn kiên định với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện dịch vụ và mang đến những giá trị tốt nhất cho người bệnh."

Dấu ấn của sự đồng hành và phát triển bền vững

Tham dự chương trình có đại diện Đảng ủy, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam, Khoa Nam học Bệnh viện Việt Đức cùng nhiều đối tác, đơn vị đồng hành.

Sự hiện diện và những lời chúc mừng từ các cơ quan, tổ chức là sự ghi nhận đối với những nỗ lực mà tập thể cán bộ, nhân viên phòng khám đã bền bỉ xây dựng trong suốt thời gian qua.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội cũng triển khai chương trình trao tặng 150 suất khám sức khỏe miễn phí cho người dân phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám như một hoạt động tri ân cộng đồng, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn mà đơn vị luôn theo đuổi.

Nhiều voucher và quà tặng tại chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội.

Bên cạnh đó là các ưu đãi khám nam khoa, khám phụ khoa, khám bệnh xã hội hay các chuyên môn khác như hậu môn trực tràng, da liễu và y học cổ truyền của phòng khám cũng có nhiều voucher đặc biệt dành cho quý khách hàng trong 3 ngày 19/6 đến 21/6.

Hướng tới giai đoạn phát triển mới

Mười năm là cột mốc đáng tự hào nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Trong thời gian tới, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng chuyên môn, cải tiến quy trình dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật y khoa tiên tiến nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Với nền tảng đã được xây dựng trong suốt một thập kỷ qua cùng sự tin tưởng của người bệnh, phòng khám đặt mục tiêu phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong những năm tiếp theo.