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SpaceX tham vọng phóng 1 triệu vệ tinh, biến không gian thành siêu máy tính

(VTC News) -

SpaceX triển khai tham vọng xây dựng mạng lưới vệ tinh AI khổng lồ, biến quỹ đạo Trái Đất thành siêu hạ tầng điện toán ngoài không gian.

VTC News
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