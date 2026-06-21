Thủ môn từng đối đầu Công Phượng, Quang Hải lập kỷ lục World Cup

(VTC News) -

Chỉ vài ngày sau trận thua đội tuyển Đức 1-7 ở trận ra quân, Curacao giành được điểm số lịch sử tại đấu trường World Cup. Đại diện của khu vực CONCACAF cầm hòa Ecuador với tỷ số 0-0 sau 90 phút chống đỡ kiên cường. Người hùng của họ là Eloy Room - thủ môn 37 tuổi sinh ra tại Nijmegen, Hà Lan và là một trong 2 cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Curacao nhiều nhất.

Eloy Room của Curacao thực hiện đến 15 pha cứu thua trong trận đấu với Ecuador. (Ảnh: Reuters)

Eloy Room thực hiện tới 15 pha cứu thua trong trận đấu trên sân Arrowhead tại Kansas City (bang Missouri, Mỹ), đồng thời thiết lập kỷ lục của giải đấu. Không có thủ môn nào cản phá nhiều hơn Eloy Room trong một trận đấu không tính hiệp phụ ở World Cup. Nếu tính thêm hiệp phụ, chỉ có Tim Howard (Mỹ) cứu thua nhiều hơn 15 lần (16 pha cản phá ở trận gặp Bỉ, vòng 1/8 World Cup 2014).

Đội tuyển Ecuador tung ra tổng cộng 27 pha dứt điểm, 15 lần trúng đích. Tuy nhiên, bất kể sút xa hay đá gần, dùng chân hay đánh đầu, Ecuador không lần nào vượt qua được thủ môn Eloy Room. Người gác đền của đội tuyển Curacao được trang dữ liệu Sofascore chấm 10 điểm.

Video: Curacao hoà 0-0 Ecuador

Sinh năm 1989 tại Hà Lan, Eloy Room trưởng thành từ lò đào tạo của Vitesse Arnhem. Trong phần lớn sự nghiệp, anh thi đấu tại Hà Lan, Bỉ và Mỹ. Trước khi tham dự World Cup 2026, thủ môn này đang khoác áo Miami FC ở giải hạng hai của Mỹ.

Eloy Room không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Năm 2019, anh từng cùng tuyển Curacao chạm trán tuyển Việt Nam trong trận chung kết giải giao hữu King's Cup (diễn ra ở Buriram, Thái Lan). Khi đó, Curacao giành chiến thắng trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Cầu thủ Việt Nam ghi bàn vào lưới Curacao là Phạm Đức Huy. Trong loạt luân lưu, Eloy Room lần lượt đối mặt với Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu. Anh không cản phá thành công cú sút nào. Tuy nhiên, Công Phượng sút ra ngoài và Curacao thắng 5-4 trong loạt luân lưu.