Mỹ mất gần 10 năm nghiên cứu, mặt cỏ World Cup 2026 vẫn bị chê như 'đồ giả'

(VTC News) -

Theo AP, các mặt sân tại World Cup 2026 không đơn thuần là những thảm cỏ phục vụ thi đấu mà là thành quả của gần 10 năm nghiên cứu do các nhà khoa học từ các đại học danh tiếng thực hiện. Mục tiêu là tạo ra những mặt sân đồng nhất, an toàn và đạt tiêu chuẩn cao nhất cho 48 đội tuyển tham dự giải đấu. Tuy nhiên, khi giải đấu khởi tranh, mặt cỏ lại trở thành chủ đề gây tranh cãi khi nhiều cầu thủ phàn nàn về cảm giác thi đấu "lạ chân".

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) yêu cầu phần lớn sân vận động phải sử dụng cỏ tự nhiên và duy trì điều kiện thi đấu tương đồng giữa các địa điểm đăng cai nhằm đảm bảo tính công bằng. Khó khăn chủ yếu đến từ sự khác biệt về khí hậu giữa ba quốc gia đồng chủ nhà.

Nhân viên chăm sóc sân cỏ sửa lại mặt sân sau các trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Monterrey (Mexico) có thời tiết nóng ẩm thì Vancouver (Canada) lại mát mẻ hơn đáng kể. Vì vậy, các nhà khoa học phải phát triển hai hệ cỏ riêng biệt. Cỏ Bermuda được sử dụng tại các khu vực nóng hơn, còn hỗn hợp rye lâu năm và Kentucky bluegrass được lắp đặt ở những vùng khí hậu mát hoặc các sân vận động trong nhà.

Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại không hoàn toàn giống kỳ vọng của các nhà nghiên cứu. Theo Reuters, sau chiến thắng 3-1 của tuyển Pháp trước Senegal hôm 17/6, huấn luyện viên Didier Deschamps cho biết các cầu thủ của ông phải thay đổi loại giày thi đấu để thích nghi với mặt sân.

"Tôi thậm chí không biết có nên gọi mặt sân này là sân cỏ hay không nữa. Nó giống sân nhân tạo hơn, khá cứng và thiếu độ đàn hồi", cầu thủ của tuyển Pháp nói.

Những ý kiến này nhanh chóng làm dấy lên tranh luận khi nhiều bình luận viên và người hâm mộ cũng nhận thấy một số khu vực trên sân New Jersey xuất hiện các mảng cỏ đổi màu, trong khi vùng cỏ trước khung thành có phần lộn xộn.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ cảm thấy khó chịu nằm ở việc World Cup 2026 đang sử dụng công nghệ mặt sân cỏ lai. Đây là hệ thống kết hợp giữa cỏ tự nhiên và một lớp vật liệu tổng hợp.

Video: Pháp đánh bại Senegal với tỷ số 3-1

Ông Mike Hahn, chuyên gia cơ sinh học và phòng ngừa chấn thương bóng đá thuộc Liên minh Hiệu suất Con người Wu Tsai, cho rằng các cầu thủ chuyên nghiệp có khả năng cảm nhận rất rõ những thay đổi nhỏ nhất trên mặt sân.

"Họ có cảm nhận cực kỳ tinh tế về mặt sân lý tưởng phải như thế nào. Chỉ cần độ cứng của mặt sân thay đổi đôi chút, cơ thể họ đã phải tự điều chỉnh cách di chuyển", ông Hahn giải thích với Reuters.

Bất chấp những lời chê bai từ một số đội tuyển, FIFA vẫn tin tưởng vào chất lượng sân đấu: "Nhóm quản lý sân cỏ của FIFA đánh giá rằng các mặt sân vẫn duy trì tình trạng ổn định và đáp ứng được yêu cầu của các giải đấu đỉnh cao. Những khác biệt về hình thức bề mặt không phản ánh chất lượng hoặc khả năng thi đấu thực tế của mặt sân", FIFA nhấn mạnh.

Tại các sân vận động, đội ngũ chăm sóc mặt cỏ luôn làm việc liên tục sau mỗi trận đấu. Họ cắt tỉa, gieo thêm hạt giống, sửa chữa các khu vực bị hư hại và chăm sóc cỏ kỹ lưỡng nhằm duy trì chất lượng mặt sân trong suốt giải đấu.

Tuy nhiên, không phải mặt sân nào cũng khiến các cầu thủ và HLV phàn nàn. Trái ngược với New Jersey, mặt sân tại Vancouver lại nhận được nhiều lời khen. Sau chiến thắng 2-0 của Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ, tiền vệ Aiden O'Neill cho biết anh gần như không có gì để than phiền.

"Tôi nghĩ họ đã làm rất tốt để giữ mặt sân ở tình trạng như hiện tại. Bóng di chuyển rất tốt. Sân không quá cứng. Thành thật mà nói, tôi nghĩ họ đã làm gần như hoàn hảo", O'Neill chia sẻ.