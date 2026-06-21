Nhận định, dự đoán tỷ số Uruguay vs Cape Verde: Đánh bại Vozinha

(VTC News) -

Uruguay và Cape Verde cùng rời lượt mở màn với 1 điểm, dù câu chuyện của hai đội hoàn toàn khác nhau. Uruguay dứt điểm 27 lần nhưng chỉ hòa Ả Rập Xê Út 1-1, trong khi Cape Verde chịu 27 cú sút từ Tây Ban Nha nhưng vẫn giữ được tỷ số 0-0. Trận đấu lúc 5h ngày 22/6 tại Hard Rock Stadium, Miami Gardens vì thế trở thành bài kiểm tra lớn về khả năng chuyển hóa sức ép của Uruguay.

Siêu máy tính của Opta đánh giá Uruguay có 65,2% cơ hội thắng, Cape Verde là 13,8%, khả năng hòa đạt 21%.

Thông tin nhanh trận Uruguay vs Cape Verde Thời gian: 5h ngày 22/6. Sân: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ. Giải đấu: Bảng H World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Uruguay vs Cape Verde

Bảng H rất khó đoán khi cả 4 đội đều có 1 điểm sau lượt đầu. Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa, Uruguay chia điểm với Ả Rập Xê Út, khiến lượt trận thứ hai trở thành thời điểm quan trọng để các ứng viên tạo khoảng cách.

Uruguay vẫn được đánh giá cao hơn Cape Verde về đẳng cấp, chất lượng đội hình và kinh nghiệm World Cup. Tuy nhiên, trận hòa Ả Rập Xê Út cho thấy đội bóng của Bielsa chưa thật sự sắc bén. Họ đưa bóng vào vòng cấm nhiều, tạt bóng liên tục, nhưng các pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác.

Uruguay đáu với Cape Verde ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026.

Cape Verde lại bước vào trận này với sự tự tin lớn. Đại diện châu Phi vừa tạo ra một trong những kết quả đáng chú ý nhất giải khi cầm hòa Tây Ban Nha. Họ phòng ngự lùi sâu, giữ cự ly đội hình tốt và không phạm lỗi nhiều dù phải chịu sức ép gần như cả trận.

Kịch bản dễ thấy là Uruguay kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và tạo nhiều cú sút hơn. Cape Verde sẽ tiếp tục chơi kiên nhẫn, chờ Vozinha và hàng thủ đứng vững trước khi tìm cơ hội phản công.

Theo bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Uruguay tạm xếp trên Cape Verde nhờ hơn số bàn thắng.

Phong độ Uruguay

Uruguay hòa Ả Rập Xê Út 1-1 ở lượt ra quân. Maxi Araujo ghi bàn gỡ hòa phút 80, giúp đội bóng Nam Mỹ tránh thất bại trong trận đấu mà họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu hiệu quả.

Uruguay vất vả giành lại 1 điểm trước Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters)

Điểm đáng lo với Uruguay là hàng công không có phong độ cao. Họ ghi tối đa 1 bàn ở 7 trong 8 trận gần nhất. Tại World Cup, Uruguay cũng chỉ ghi 10 bàn trong 9 trận vòng bảng gần đây.

Dù vậy, nền tảng của Uruguay vẫn khá chắc. Họ chỉ thua 1 trong 9 trận vòng bảng World Cup gần nhất, thắng 6 và hòa 2. Với Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte và Darwin Nunez, Uruguay có đủ chất lượng để tăng áp lực trước một đối thủ chơi thấp.

Uruguay cần thắng ở trận này để không rơi vào tình thế áp lực cao ở lượt trận cuối. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Uruguay còn trận đấu với Tây Ban Nha, đội mạnh nhất bảng.

Phong độ Cape Verde

Cape Verde có màn ra mắt World Cup rất đáng nhớ khi hòa Tây Ban Nha 0-0. Đây là trận đấu mà họ gần như chỉ tập trung phòng ngự, nhưng cách tổ chức đủ kỷ luật để khiến nhà vô địch EURO bế tắc.

Thủ môn Vozinha là nhân vật nổi bật nhất với 7 pha cứu thua. Hàng thủ Cape Verde cũng làm việc với cường độ lớn, trong đó Pico Lopes có 11 pha phá bóng. Đáng chú ý, Cape Verde chỉ phạm lỗi 1 lần trước Tây Ban Nha, con số rất hiếm trong bối cảnh họ phải phòng ngự suốt trận.

Tuy nhiên, bài toán trước Uruguay sẽ khác. Cape Verde khó tạo bất ngờ lần thứ hai nếu không cải thiện khả năng giữ bóng và phản công. Dailon Livramento, Ryan Mendes và Jovane Cabral cần tận dụng tốt những pha lên bóng ít ỏi.

Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Uruguay vs Cape Verde

Uruguay nhiều khả năng vẫn thiếu Ronald Araujo và Giorgian de Arrascaeta vì vấn đề thể trạng. Sự vắng mặt của De Arrascaeta khiến Uruguay mất một trong những cầu thủ sáng tạo nhất ở khu vực giữa sân.

Darwin Nunez có thể tiếp tục đá chính dù chơi chưa nổi bật ở trận đầu. Bielsa vẫn cần tốc độ, sức mạnh và khả năng kéo giãn hàng thủ của tiền đạo này. Agustin Canobbio hoặc Federico Vinas cạnh tranh vị trí còn lại trên hàng công.

Cape Verde không có biến động lớn về lực lượng. Vozinha chắc chắn tiếp tục bắt chính sau màn trình diễn xuất sắc trước Tây Ban Nha. Kevin Pina, Jamiro Monteiro và Laros Duarte giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa, trong khi Livramento đá cao nhất.

Đội hình dự kiến Uruguay vs Cape Verde

Uruguay: Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Valverde, Bentancur, Ugarte; Maxi Araujo, Nunez, Canobbio.

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, S. Cabral; Duarte, Kevin Pina, Monteiro; Mendes, Livramento, Jovane Cabral.

Dự đoán tỷ số Uruguay vs Cape Verde

Dự đoán Uruguay - Cape Verde: Đội nào thắng?

Uruguay có nhiều cơ sở để tin vào khả năng giành chiến thắng, nhưng đây sẽ là trận đấu khó khăn cho hàng công của họ. Cape Verde vừa chứng minh rằng họ đủ kỷ luật để kéo một đối thủ mạnh vào thế bế tắc. Nếu đội bóng châu Phi duy trì khối phòng ngự thấp như trước Tây Ban Nha, Uruguay cần kiên nhẫn hơn trong các pha xử lý cuối cùng.

Điểm khác biệt có thể đến từ cường độ của Bielsa. Uruguay nhiều khả năng tạo áp lực lớn bằng các pha tạt bóng, sút xa và tình huống cố định. Cape Verde có thể chống đỡ tốt trong một khoảng thời gian, nhưng việc phải phòng ngự liên tục trước hai đối thủ mạnh trong 2 lượt trận liên tiếp là thử thách rất nặng.

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng về kịch bản Uruguay thắng và trận đấu không quá nhiều bàn. Cape Verde có thể khiến số bàn thắng bị kéo xuống, nhưng Uruguay vẫn nhỉnh hơn rõ rệt ở số cú sút, phạt góc và thời lượng kiểm soát bóng.

Dự đoán kết quả: Uruguay 2-0 Cape Verde.