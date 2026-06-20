Nhận định, dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út: Nhà vô địch EURO giải tỏa

(VTC News) -

Tây Ban Nha đấu với Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 21/6, Siêu máy tính dự đoán khả năng thắng của Tây Ban Nha lên tới 66,8%; xác suất hòa là 20,95% trong khi cơ hội thắng của Ả Rập Xê Út đạt 12,25%.

Thông tin nhanh trận Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út Thời gian: 23h ngày 21/6. Sân: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Giải đấu: Bảng H World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Bảng H khởi đầu bằng hai trận hòa. Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm chân 0-0, còn Ả Rập Xê Út chia điểm 1-1 với Uruguay. Cục diện này khiến lượt trận thứ hai trở nên nhạy cảm: Đội thắng sẽ tạo lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp, còn đội thua phải bước vào lượt cuối với nhiều sức ép.

Tây Ban Nha đấu với Ả Rập Xê Út ở lượt thứ hai vòng bảng World Cup 2026.

Vấn đề của Tây Ban Nha ở trận mở màn không nằm ở khả năng kiểm soát bóng hay tạo thế trận. Họ áp đảo Cape Verde, cầm bóng nhiều, dứt điểm liên tục nhưng thiếu độ sắc ở pha xử lý cuối cùng. Khi gặp một đối thủ có xu hướng chơi thấp như Ả Rập Xê Út, đội bóng của HLV Luis de la Fuente cần tốc độ luân chuyển bóng cao hơn và nhiều pha xâm nhập sau lưng hàng thủ.

Ả Rập Xê Út có lý do để tin vào cách chơi phòng ngự kỷ luật. Họ từng giữ Uruguay trong thế trận chặt chẽ và ghi bàn trước nhờ Abdulelah Al Amri. Tuy nhiên, sức ép mà Tây Ban Nha tạo ra từ hai biên, đặc biệt nếu Lamine Yamal và Nico Williams cùng đá chính, sẽ lớn hơn nhiều.

Tây Ban Nha nhỉnh hơn về mọi mặt, nhưng trận hòa Cape Verde là lời nhắc rằng ưu thế chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành bàn thắng.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Tây Ban Nha gặp Uruguay ở lượt trận cuối. Ả Rập Xê Út đấu với Cape Verde.

Phong độ Tây Ban Nha

Tây Ban Nha bất bại 10 trận gần nhất, với 6 chiến thắng và 4 trận hòa. Đội bóng châu Âu ghi 25 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần trong chuỗi này. Đây là nền tảng đủ mạnh để họ bước vào trận gặp Ả Rập Xê Út với vị thế cửa trên rõ rệt.

Tây Ban Nha sút 27 lần nhưng không ghi bàn trước Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, Tây Ban Nha đang hòa 3 trong 4 trận gần nhất. Trận 0-0 trước Cape Verde phơi bày vấn đề dứt điểm. Mikel Oyarzabal và Fabian Ruiz đều có 5 cú sút, Ferran Torres có 4 cú sút, nhưng không ai ghi bàn.

Điểm tích cực là Tây Ban Nha vẫn giữ sạch lưới ở 7 trong 10 trận gần nhất. Nếu duy trì được khả năng kiểm soát bóng và hạn chế phản công, họ có thể đẩy Ả Rập Xê Út vào thế phòng ngự gần như toàn thời gian.

Phong độ Ả Rập Xê Út

Ả Rập Xê Út thắng 3, hòa 2 và thua 5 trong 10 trận gần nhất. Đội bóng châu Á không có chuỗi phong độ ổn định, nhưng hai trận gần nhất trước Uruguay và Senegal đều cho thấy họ có khả năng tổ chức phòng ngự tốt hơn so với các thất bại nặng trước đó.

Trận hòa Uruguay 1-1 là kết quả đáng khích lệ. Ả Rập Xê Út chỉ cầm bóng 33% và có 3 cú sút trúng đích, nhưng vẫn tìm được bàn mở tỷ số từ tình huống của Al Amri. Salem Al-Dawsari và Firas Al Buraikan là hai điểm tựa quan trọng trong các pha chuyển trạng thái.

Dù vậy, Ả Rập Xê Út thường gặp khó khi đối đầu các đội kiểm soát bóng tốt. Họ để thủng lưới 13 bàn trong 10 trận gần nhất, trong đó có các trận thua Ai Cập 0-4, Serbia 1-2 và Ecuador 1-2.

Ả Rập Xê Út cầm hòa Uruguay ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Tây Ban Nha nhiều khả năng trao suất đá chính cho Lamine Yamal. Cầu thủ 18 tuổi đã vào sân trong khoảng 20 phút cuối trận gặp Cape Verde sau thời gian hồi phục chấn thương gân kheo. Nico Williams cũng có thể trở lại đội hình xuất phát để tăng tốc độ ở hai biên.

HLV Luis de la Fuente không có thêm ca chấn thương mới. Victor Munoz vẫn bỏ ngỏ khả năng góp mặt vì vấn đề gân kheo. Nếu Yamal và Nico Williams đá chính, Ferran Torres và Gavi có thể phải nhường chỗ.

Ả Rập Xê Út không ghi nhận tổn thất lớn. Abdulelah Al Amri tiếp tục đá trung vệ sau bàn thắng ở trận gặp Uruguay. Salem Al-Dawsari giữ vai trò đội trưởng và là mũi phản công quan trọng. Firas Al Buraikan nhiều khả năng tiếp tục xuất hiện trên hàng công.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Ả Rập Xê Út: Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al-Khaibari, Kanno, Salem Al-Dawsari; Al Buraikan, Al-Juwayr.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Tây Ban Nha - Ả Rập Xê Út: Đội nào thắng?

Tây Ban Nha có nhiều cơ sở để kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Họ vượt trội ở khả năng cầm bóng, số cú sút, chất lượng cầu thủ tấn công và chiều sâu đội hình. Nếu Yamal và Nico Williams cùng đá chính, Tây Ban Nha sẽ có thêm tốc độ để kéo giãn hàng thủ Ả Rập Xê Út.

Đội bóng châu Á nhiều khả năng tiếp tục chơi thấp, ưu tiên bịt trung lộ và chờ thời cơ từ Al-Dawsari hoặc Al Buraikan. Tuy nhiên, nếu phải chống đỡ sức ép trong thời gian dài, Ả Rập Xê Út khó giữ sạch lưới.

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng về kịch bản Tây Ban Nha thắng, tổng bàn thắng ở mức 2-3. Khả năng Ả Rập Xê Út ghi bàn không cao, trong khi Tây Ban Nha có thể vượt trội về phạt góc và số cú sút. Tỷ số dễ xuất hiện nhất theo mô hình dữ liệu là Tây Ban Nha thắng 1-0.Các tỷ số 2-0 và 2-1 cũng nằm trong nhóm kịch bản có xác suất cao.

Dự đoán kết quả: Tây Ban Nha 2-0 Ả Rập Xê Út.