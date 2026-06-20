Trọng tài chuột rút ở World Cup bị chê kém: 'Toàn quyết định có lợi cho đội Mỹ'

(VTC News) -

Sau trận thua Mỹ 0-2 sáng 230/6 ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026, các cầu thủ Australia không hài lòng với các quyết định của trọng tài.

"Nếu nhìn vào cách trọng tài điều khiển trận đấu này, tôi không còn biết nói gì nữa. Trọng tài hôm nay quá tệ, nhưng thôi kệ vậy. Ông ấy toàn đưa ra quyết định có lợi cho đội Mỹ. Tôi hiểu nhưng chúng ta nên nghĩ rằng trên sân có hai đội, ông ấy phải đưa ra quyết định công bằng cho cả hai bên, hôm nay trọng tài đã không làm được điều đó", tiền đạo Nestory Irankunda chỉ trích ông Felix Zwayer.

Ở trận đấu này, Australia thua Mỹ 0-2 và các bàn thắng đều xuất hiện trong 45 phút đầu tiên. Một số cầu thủ Australia phàn nàn khi trọng tài công nhận bàn thắng thứ hai của đội tuyển Mỹ. Một cầu thủ chủ nhà được cho là đã việt vị khi ở gần Patrick Beach - thủ môn Australia và gây ảnh hưởng đến khả năng cản phá pha đánh đầu của Freeman.

Trọng tài Felix Zwayer gây tranh cãi.

Sang đến hiệp 2, trọng tài Felix Zwayer gây tranh cãi khi không thổi phạt một loạt pha va chạm giữa hai bên ở gần vòng cấm đội tuyển Mỹ. Tờ The Guardian nêu ra các tình huống như Connor Metcalfe dường như bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Sau đó, đến lượt tiền đạo Nestory Irankunda Chris Richards phạm lỗi ngoài vòng cấm nhưng đây là pha bóng mà ngôi sao Australia có cơ hội đối mặt với thủ môn.

Huấn luyện viên Tony Popovic của tuyển Australia than phiền: "Trọng tài thiếu nhất quán trong các tình huống, ông ấy thổi phạt nhiều. Có lúc,bạn chẳng cần làm gì nhiều để được hưởng một quả phạt, nhưng có lúc tình huống phải rất rõ ràng rồi mới có quả phạt được thổi".

Trọng tài Felix Zwayer còn để lại dấu ấn theo cách riêng. Ông bị chuột rút trong những phút cuối trận và phải uống nước ép dưa muối để hồi phục. Đây cũng là thời điểm Australia tấn công liên tục, tạo sức ép lớn với tuyển Mỹ.

HLV Popovic nói thêm: “Tôi không biết có phải do trận đấu hay không, nhưng chúng tôi trông chậm chạp, nặng nề, thiếu sức sống. Tuyển Mỹ thắng mọi pha tranh chấp, thắng mọi pha bóng hai. Chúng ta phải chấp nhận những gì đã xảy ra hôm nay. Tôi thực sự hài lòng với hiệp hai, với tất cả các cầu thủ vào sân thay người, và cả những cầu thủ đã không có một hiệp một tốt. Chúng ta sẽ hướng đến trận đấu với Paraguay và sẽ nỗ lực hết mình để sẵn sàng cho trận đấu đó”.