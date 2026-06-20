'Xé bỏ' thoả thuận hoà bình Mỹ - Iran, Israel tiếp tục không kích Lebanon

(VTC News) -

Giao tranh tại miền nam Lebanon tiếp tục leo thang bất chấp các thông tin về thỏa thuận ngừng bắn, làm dấy lên lo ngại rằng khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), các cuộc không kích của Israel vào sáng 20/6 nhằm vào thành phố Nabatiyeh cùng các khu vực lân cận ở miền nam Lebanon khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Cơ quan này cho biết vẫn còn ít nhất 7 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Khói bốc lên trời sau cuộc tấn công quân sự của Israel ở miền nam Lebanon, nhìn từ miền bắc Israel, ngày 19/6. (Ảnh: AP)

Các bên trung gian đang khẩn trương tìm cách chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah, sau khi đợt giao tranh dữ dội hôm 19/6 khiến ít nhất 47 người tại Lebanon và 4 lính Israel thiệt mạng.

Một quan chức quân đội Israel, phát biểu với điều kiện giấu tên theo quy định quân đội, cho biết Hezbollah phóng hơn 50 tên lửa và đầu đạn vào lực lượng Israel ở miền nam Lebanon trong đêm, khiến quân đội Israel mở rộng các đợt tấn công nhằm vào lực lượng này.

Trước đó, Đại sứ Israel tại Washington Yechiel Leiter tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Israel vẫn “cam kết mạnh mẽ với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức”, với điều kiện Hezbollah thực thi đầy đủ các cam kết và chấm dứt các hành động thù địch.

Về phía mình, Hezbollah trong các tuyên bố công khai cho biết lực lượng này sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn nếu Israel cũng làm như vậy, nhưng chưa xác nhận lệnh ngừng bắn thực tế đã có hiệu lực.

Một đại diện Hezbollah giấu tên tiết lộ rằng Qatar, Mỹ và Iran đang xúc tiến các nỗ lực trung gian nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, nhưng chưa xác nhận đã đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Bản ghi nhớ tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký trong tuần này đã mở lại Eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược từng bị Iran đóng cửa trong thời gian xung đột, làm gián đoạn đáng kể nguồn cung dầu và khí đốt cho thị trường toàn cầu. Thỏa thuận cũng đặt nền tảng cho việc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân Iran – một trong những nguyên nhân cốt lõi của cuộc chiến.

Tuy nhiên, cả Israel và Hezbollah đều không phải là bên ký kết bản ghi nhớ này, dù văn kiện có đề cập tới việc chấm dứt hoạt động quân sự tại Lebanon và tôn trọng chủ quyền nước này.

Việc giao tranh tiếp diễn đang khiến khuôn khổ thỏa thuận đối mặt nguy cơ bị suy yếu. Các cuộc đàm phán Mỹ – Iran tại Thụy Sĩ, dự kiến bắt đầu từ 19/6 để triển khai giai đoạn thương lượng 60 ngày, hiện đã bị hoãn và chưa có lịch mới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện của quân đội Israel tại miền nam Lebanon cho tới khi mọi mối đe dọa đối với Israel được loại bỏ. Trong khi đó, Hezbollah khẳng định sẽ không ngừng tấn công nếu Israel không cam kết rút quân khỏi Lebanon – điều mà phía Iran cũng cho là một điều kiện của thỏa thuận.