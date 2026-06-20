Cá vàng tiên tri dự đoán World Cup 2026 cực chuẩn

(VTC News) -

Tại thành phố Toronto (Canada), chú cá vàng tên Swimbappe đang gây chú ý nhờ những màn dự đoán kết quả World Cup 2026 từ "sân bóng dưới nước" của riêng mình. Tên của Swimbappe được đặt theo đội trưởng đội tuyển Pháp Kylian Mbappe. Chú cá sống trong chiếc bể được thiết kế như sân bóng đá, đặt bên ngoài một tòa nhà văn phòng ở trung tâm Toronto.

Mỗi ngày, chú cá này sẽ bơi vào vị trí các quốc kỳ để đưa ra dự đoán về đội chiến thắng trong các trận đấu diễn ra trong ngày. Quốc kỳ sẽ của các đội tuyển tham dự sẽ được trep phía trên bể. Trước khi Swimbappe đưa ra lựa chọn, một nhóm người xem thường cùng nhau đếm ngược. Sau đó, chú cá sẽ bơi sang trái hoặc phải để đưa ra "phán quyết" của mình.

Chú cá vàng tên Swimbappe có khả năng dự đoán kết quả World Cup đang gây chú ý. (Ảnh: Reuters)

Đến nay, Swimbappe đã dự đoán chính xác 14 trận, sai 4 trận. Đáng chú ý, chú cá này đưa ra 10 kết quả hòa dù "trò chơi" được thiết kế để Swimbappe chọn đội thắng.. "Những trận hòa hơi khó để nó truyền đạt cho chúng tôi hiểu bằng cơ thể của một chú cá", ông Tim Glenn, Giám đốc sáng tạo của công ty OneMethod chia sẻ. Thực tế đến thời điểm hiện tại, World Cup 2026 đã có 9 trận hòa.

Swimbappe đang nối tiếp truyền thống của những "nhà tiên tri" động vật nổi tiếng ở các kỳ World Cup trước. Tiêu biểu nhất là Paul the Octopus, chú bạch tuộc nổi danh toàn cầu tại World Cup 2010 nhờ dự đoán chính xác nhiều trận đấu của tuyển Đức. Trước đây, đười ươi và voi cũng từng tham gia vào các màn dự đoán kết quả bóng đá.

Ông Glenn cho biết vào mùa hè năm nay, với tư cách một người hâm mộ bóng đá, ông muốn tạo ra một hoạt động giúp công chúng hào hứng hơn với World Cup. Ông đã cân nhắc gần 100 cái tên khác nhau, trong đó có "Finaldo", trước khi quyết định chọn "Swimbappe".

Bể của Swimbappe được đặt bên ngoài một tòa nhà văn phòng ở trung tâm Toronto (Canada). (Ảnh: Reuters)

"Mọi người đều hào hứng khi nhìn thấy cậu ấy qua ô cửa kính trên đường đi làm hoặc trên đường đến sân xem bóng đá", ông Glenn cho biết.

Ngày 19/6, một nhóm học sinh đi ngang qua đã đồng thanh hô vang: "Swimbappe! Swimbappe!". Trước đó ít phút, một nhóm người khác tụ tập quanh bể cá để theo dõi màn dự đoán của chú cá cho trận đấu bảng C giữa Brazil và Haiti diễn ra cùng ngày.

Swimbappe sau đó bơi sang bên phải, đồng nghĩa với việc lựa chọn Haiti - đội bị đánh giá thấp hơn rất nhiều - sẽ giành chiến thắng.

"Cậu ấy có phương pháp riêng của mình. Chúng tôi chỉ cần tin tưởng vào Swimbappe", ông Glenn nói.

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