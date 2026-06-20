Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/6/2026: USD tự do tăng vọt

(VTC News) -

Chiều nay (20/6), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, không đổi so với phiên giao dịch trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.923 - 26.438 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng hầu như đi ngang so với phiên trước. Trong khi đó, giá USD tại thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh 190 đồng ở cả chiều mua và bán, dao động ở mức 26.500 - 26.600 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh. (Ảnh: Reuters)

Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng hôm nay 20/6/2026

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 15h ngày 20/6/2026:

Ngân hàng Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank USD 26.090,00 26.120,00 26.440,00 - BIDV USD 26.120 26.120 26.440 - USD(1-2-5) 25.076 - - - USD(10-20) 25.076 - - - Agribank USD 26.100,00 26.120,00 26.440 - SHB USD cash (Loại<50USD) 25.990 - 26.435 - USD cash (Loại>=50USD) 26.170 - 26.435 - USD (Transfer) - 26.140 26.435 - OCB USD (100,50) 26.075 26.175 26.440 26.440 USD (20,10,5) 26.075 26.175 26.440 26.440 USD (1) 23.922 26.175 26.440 26.440 HDBank USD(50,100) 26.110 26.140 26.440 26.440 USD(10,20) 26.040 26.140 26.440 26.440 USD(1,5) 26.040 26.140 26.440 26.440 VPBank USD - 26.159 26.440 - USD-1-2-5-10-20 26.159 - 26.440 - USD-50-100 26.159 - 26.440 - MB USD (USD 50-100) 26.105,00 26.105,00 26.440 26.440 USD (USD 5 - 20) 26.085,00 - - - USD (Dưới 5 USD) 26.065,00 - - - Sacombank USD 26.136 26.136 26.440 26.440 MSB USD 26.100 26.130 26.440 26.440 NCB USD (lớn) 25.770,00 26.020,00 26.440 26.440 USD (vừa) 25.760,00 26.020,00 26.440 26.440 USD (nhỏ) 25.750,00 26.020,00 26.440 26.440 VIB USD 26.140,00 26.150,00 26.440,00 26.440,00 SeaBank USD (50 & 100) 26.085,00 26.085,00 26.440,00 26.440,00 USD (5, 10, 20) 26.065,00 26.085,00 26.440,00 26.440,00 USD <5 25.995,00 26.085,00 26.440,00 26.440,00 TPBank USD 26.096 26.120 26.440 26.440 PVComBank USD (50 & 100) 26.080 26.110 26.440 26.440 USD (5, 10, 20) 26.070 26.110 26.440 26.440 USD (1 & 2) 26.070 26.110 26.440 26.440

Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.

Tỷ giá USD hôm nay 20/6/2026 trên thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,09%, hiện ở mức 100,76.

Tính chung trong tuần qua, đồng USD đã bứt phá, tăng khoảng 1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, chạm mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Đà tăng này được thúc đẩy một phần bởi kết quả cuộc họp ngày 17/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 17/6.

Các dự báo kinh tế mới của FED cho thấy 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

Vì thế, trong ngắn hạn, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan sau cuộc họp của FED.