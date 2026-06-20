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Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/6/2026: USD tự do tăng vọt

(VTC News) -

Giá USD hôm nay 20/6/2026 tại nhiều ngân hàng ổn định, trong khi giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh.

Chiều nay (20/6), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, không đổi so với phiên giao dịch trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.923 - 26.438 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng hầu như đi ngang so với phiên trước. Trong khi đó, giá USD tại thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh 190 đồng ở cả chiều mua và bán, dao động ở mức 26.500 - 26.600 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh. (Ảnh: Reuters)

Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng hôm nay 20/6/2026

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 15h ngày 20/6/2026:

Ngân hàng

Mã ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán tiền mặt

Bán chuyển khoản

Vietcombank

USD

26.090,00

26.120,00

26.440,00

-

BIDV

USD

26.120

26.120

26.440

-

USD(1-2-5)

25.076

-

-

-

USD(10-20)

25.076

-

-

-

Agribank

USD

26.100,00

26.120,00

26.440

-

SHB

USD cash (Loại<50USD)

25.990

-

26.435

-

USD cash (Loại>=50USD)

26.170

-

26.435

-

USD (Transfer)

-

26.140

26.435

-

OCB

USD (100,50)

26.075

26.175

26.440

26.440

USD (20,10,5)

26.075

26.175

26.440

26.440

USD (1)

23.922

26.175

26.440

26.440

HDBank

USD(50,100)

26.110

26.140

26.440

26.440

USD(10,20)

26.040

26.140

26.440

26.440

USD(1,5)

26.040

26.140

26.440

26.440

VPBank

USD

-

26.159

26.440

-

USD-1-2-5-10-20

26.159

-

26.440

-

USD-50-100

26.159

-

26.440

-

MB

USD (USD 50-100)

26.105,00

26.105,00

26.440

26.440

USD (USD 5 - 20)

26.085,00

-

-

-

USD (Dưới 5 USD)

26.065,00

-

-

-

Sacombank

USD

26.136

26.136

26.440

26.440

MSB

USD

26.100

26.130

26.440

26.440

NCB

USD (lớn)

25.770,00

26.020,00

26.440

26.440

USD (vừa)

25.760,00

26.020,00

26.440

26.440

USD (nhỏ)

25.750,00

26.020,00

26.440

26.440

VIB

USD

26.140,00

26.150,00

26.440,00

26.440,00

SeaBank

USD (50 & 100)

26.085,00

26.085,00

26.440,00

26.440,00

USD (5, 10, 20)

26.065,00

26.085,00

26.440,00

26.440,00

USD <5

25.995,00

26.085,00

26.440,00

26.440,00

TPBank

USD

26.096

26.120

26.440

26.440

PVComBank

USD (50 & 100)

26.080

26.110

26.440

26.440

USD (5, 10, 20)

26.070

26.110

26.440

26.440

USD (1 & 2)

26.070

26.110

26.440

26.440

Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày. 

Tỷ giá USD hôm nay 20/6/2026 trên thế giới 

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,09%, hiện ở mức 100,76. 

Tính chung trong tuần qua, đồng USD đã bứt phá, tăng khoảng 1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, chạm mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Đà tăng này được thúc đẩy một phần bởi kết quả cuộc họp ngày 17/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 17/6.

Các dự báo kinh tế mới của FED cho thấy 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

Vì thế, trong ngắn hạn, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan sau cuộc họp của FED.

Hoàng Lan
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