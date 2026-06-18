Sáng 18/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.173 VND, giảm 2 đồng so với ngày 17/6. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng biến động nhẹ.
1 USD = 26.111 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.111 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.431 VND (bán)
Như vậy, giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán tại BIDV đều giảm 2 đồng so với hôm qua.
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 9h45 ngày 18/6/2026
|
Ngân hàng
|
Mã ngoại tệ
|
Mua tiền mặt
|
Mua chuyển khoản
|
Bán tiền mặt
|
Bán chuyển khoản
|
Vietcombank
|
USD
|
26.081,00
|
26.111,00
|
26.431,00
|
-
|
BIDV
|
USD
|
26.111
|
26.111
|
26.431
|
-
|
USD(1-2-5)
|
25.067
|
-
|
-
|
-
|
USD(10-20)
|
25.067
|
-
|
-
|
-
|
Agribank
|
USD
|
26.091,00
|
26.111,00
|
26.431
|
-
|
SHB
|
USD cash (Loại<50USD)
|
25.900
|
-
|
26.431
|
-
|
USD cash (Loại>=50USD)
|
26.170
|
-
|
26.431
|
-
|
USD (Transfer)
|
-
|
26.140
|
26.431
|
-
|
OCB
|
USD (100,50)
|
26.151
|
26.201
|
26.431
|
26.431
|
USD (20,10,5)
|
26.151
|
26.201
|
26.431
|
26.431
|
USD (1)
|
23.915
|
26.201
|
26.431
|
26.431
|
HDBank
|
USD(50,100)
|
26.111
|
26.140
|
26.431
|
26.431
|
USD(10,20)
|
26.040
|
26.140
|
26.431
|
26.431
|
USD(1,5)
|
26.040
|
26.140
|
26.431
|
26.431
|
VPBank
|
USD
|
-
|
26.156
|
26.431
|
-
|
USD-1-2-5-10-20
|
26.156
|
-
|
26.431
|
-
|
USD-50-100
|
26.156
|
-
|
26.431
|
-
|
MB
|
USD (USD 50-100)
|
26.112,00
|
26.132,00
|
26.431
|
26.431
|
USD (USD 5 - 20)
|
26.089,00
|
-
|
-
|
-
|
USD (Dưới 5 USD)
|
26.069,00
|
-
|
-
|
-
|
LPBank
|
USD ≥ 50
|
26.095
|
26.130
|
26.431
|
26.431
|
USD <50
|
26.090
|
-
|
-
|
-
|
Sacombank
|
USD
|
26.130
|
26.130
|
26.431
|
26.431
|
MSB
|
USD
|
26.110
|
26.140
|
26.431
|
26.431
|
NCB
|
USD (lớn)
|
25.740,00
|
25.990,00
|
26.431,00
|
26.431,00
|
USD (vừa)
|
25.730,00
|
25.990,00
|
26.431,00
|
26.431,00
|
USD (nhỏ)
|
25.720,00
|
25.990,00
|
26.431,00
|
26.431,00
|
Eximbank
|
USD (50-100)
|
26.110
|
26.140
|
26.431
|
26.431
|
USD (5-20)
|
25.960
|
26.140
|
26.431
|
26.431
|
USD (1-2)
|
24.633
|
26.140
|
26.431
|
26.431
|
VIB
|
USD
|
26.160,00
|
26.170,00
|
26.431,00
|
26.431,00
|
SeaBank
|
USD (50 & 100)
|
26.111,00
|
26.111,00
|
26.431,00
|
26.431,00
|
USD (5, 10, 20)
|
26.091,00
|
26.111,00
|
26.431,00
|
26.431,00
|
USD <5
|
26.021,00
|
26.111,00
|
26.431,00
|
26.431,00
|
TPBank
|
USD
|
26.040
|
26.111
|
26.431
|
26.431
|
PVComBank
|
USD (50 & 100)
|
26.071
|
26.101
|
26.431
|
-
|
USD (5, 10, 20)
|
26.061
|
26.101
|
26.431
|
-
|
USD (1 & 2)
|
26.061
|
26.101
|
26.431
|
-
|
VietBank
|
USD
|
26.126,00
|
26.140,00
|
-
|
26.431
|
VietABank
|
USD ($50-$100)
|
26.090,00
|
26.140,00
|
26.431,00
|
26.431,00
|
USD ($05-$20)
|
25.990,00
|
26.140,00
|
26.431,00
|
26.431,00
|
USD ($01-$02)
|
25.690,00
|
26.140,00
|
26.431,00
|
26.431,00
Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.