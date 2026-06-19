Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026: Bật tăng trở lại

Sáng 19/6/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, tăng 8 đồng so với ngày 18/6. Tỷ giá tại các ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng so với hôm qua.
Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank lúc 10h30 ngày 19/6/2026:
1 USD = 26.090,00 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.120,00 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.440,00 VND (bán)
Như vậy, tỷ giá USD tại Vietcombank sáng nay đồng loạt tăng 9 đồng ở cả ba hình thức giao dịch so với hôm qua.
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 10h30 ngày 19/6/2026:
|
Ngân hàng
|
Mã ngoại tệ
|
Mua tiền mặt
|
Mua chuyển khoản
|
Bán tiền mặt
|
Bán chuyển khoản
|
Vietcombank
|
USD
|
26.090,00
|
26.120,00
|
26.440,00
|
-
|
BIDV
|
USD
|
26.120
|
26.120
|
26.440
|
-
|
USD(1-2-5)
|
25.076
|
-
|
-
|
-
|
USD(10-20)
|
25.076
|
-
|
-
|
-
|
Agribank
|
USD
|
26.100,00
|
26.120,00
|
26.440
|
-
|
SHB
|
USD cash (Loại<50USD)
|
25.990
|
-
|
26.440
|
-
|
USD cash (Loại>=50USD)
|
26.170
|
-
|
26.440
|
-
|
USD (Transfer)
|
-
|
26.140
|
26.440
|
-
|
OCB
|
USD (100,50)
|
26.156
|
26.206
|
26.440
|
26.440
|
USD (20,10,5)
|
26.156
|
26.206
|
26.440
|
26.440
|
USD (1)
|
26.156
|
26.206
|
26.440
|
26.440
|
HDBank
|
USD(50,100)
|
26.100
|
26.130
|
26.440
|
26.440
|
USD(10,20)
|
26.030
|
26.130
|
26.440
|
26.440
|
USD(1,5)
|
26.030
|
26.130
|
26.440
|
26.440
|
VPBank
|
USD
|
-
|
26.167
|
26.440
|
-
|
USD-1-2-5-10-20
|
26.167
|
-
|
26.440
|
-
|
USD-50-100
|
26.167
|
-
|
26.440
|
-
|
MB
|
USD (USD 50-100)
|
26.121,00
|
26.121,00
|
26.440
|
26.440
|
USD (USD 5 - 20)
|
26.103,00
|
-
|
-
|
-
|
USD (Dưới 5 USD)
|
26.083,00
|
-
|
-
|
-
|
LPBank
|
USD ≥ 50
|
26.100
|
26.135
|
26.440
|
26.440
|
USD <50
|
26.095
|
-
|
-
|
-
|
Sacombank
|
USD
|
26.130
|
26.130
|
26.440
|
26.440
|
MSB
|
USD
|
26.110
|
26.140
|
26.440
|
26.440
|
NCB
|
USD (lớn)
|
25.750,00
|
26.000,00
|
26.440
|
26.440
|
USD (vừa)
|
25.740,00
|
26.000,00
|
26.440
|
26.440
|
USD (nhỏ)
|
25.730,00
|
26.000,00
|
26.440
|
26.440
|
Eximbank
|
USD (50-100)
|
26.110
|
26.140
|
26.440
|
26.440
|
USD (5-20)
|
25.960
|
26.140
|
26.440
|
26.440
|
USD (1-2)
|
24.633
|
26.140
|
26.440
|
26.440
|
VIB
|
USD
|
26.150,00
|
26.160,00
|
26.440,00
|
26.440,00
|
SeaBank
|
USD (50 & 100)
|
26.120,00
|
26.120,00
|
26.440,00
|
26.440,00
|
USD (5, 10, 20)
|
26.100,00
|
26.120,00
|
26.440,00
|
26.440,00
|
USD <5
|
26.030,00
|
26.120,00
|
26.440,00
|
26.440,00
|
TPBank
|
USD
|
26.106
|
26.120
|
26.440
|
26.440
|
PVComBank
|
USD (50 & 100)
|
26.080
|
26.110
|
26.440
|
26.440
|
USD (5, 10, 20)
|
26.070
|
26.110
|
26.440
|
26.440
|
USD (1 & 2)
|
26.070
|
26.110
|
26.440
|
26.440
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.