Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026: Bật tăng trở lại

(VTC News) -

Sáng 19/6/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, tăng 8 đồng so với ngày 18/6. Tỷ giá tại các ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng so với hôm qua.

Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank lúc 10h30 ngày 19/6/2026:

1 USD = 26.090,00 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.120,00 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.440,00 VND (bán)

Như vậy, tỷ giá USD tại Vietcombank sáng nay đồng loạt tăng 9 đồng ở cả ba hình thức giao dịch so với hôm qua.

Tỷ giá USD hôm nay bật tăng trở lại. (Ảnh: CNBC)

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay 19/6/2026

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 10h30 ngày 19/6/2026:

Ngân hàng Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank USD 26.090,00 26.120,00 26.440,00 - BIDV USD 26.120 26.120 26.440 - USD(1-2-5) 25.076 - - - USD(10-20) 25.076 - - - Agribank USD 26.100,00 26.120,00 26.440 - SHB USD cash (Loại<50USD) 25.990 - 26.440 - USD cash (Loại>=50USD) 26.170 - 26.440 - USD (Transfer) - 26.140 26.440 - OCB USD (100,50) 26.156 26.206 26.440 26.440 USD (20,10,5) 26.156 26.206 26.440 26.440 USD (1) 26.156 26.206 26.440 26.440 HDBank USD(50,100) 26.100 26.130 26.440 26.440 USD(10,20) 26.030 26.130 26.440 26.440 USD(1,5) 26.030 26.130 26.440 26.440 VPBank USD - 26.167 26.440 - USD-1-2-5-10-20 26.167 - 26.440 - USD-50-100 26.167 - 26.440 - MB USD (USD 50-100) 26.121,00 26.121,00 26.440 26.440 USD (USD 5 - 20) 26.103,00 - - - USD (Dưới 5 USD) 26.083,00 - - - LPBank USD ≥ 50 26.100 26.135 26.440 26.440 USD <50 26.095 - - - Sacombank USD 26.130 26.130 26.440 26.440 MSB USD 26.110 26.140 26.440 26.440 NCB USD (lớn) 25.750,00 26.000,00 26.440 26.440 USD (vừa) 25.740,00 26.000,00 26.440 26.440 USD (nhỏ) 25.730,00 26.000,00 26.440 26.440 Eximbank USD (50-100) 26.110 26.140 26.440 26.440 USD (5-20) 25.960 26.140 26.440 26.440 USD (1-2) 24.633 26.140 26.440 26.440 VIB USD 26.150,00 26.160,00 26.440,00 26.440,00 SeaBank USD (50 & 100) 26.120,00 26.120,00 26.440,00 26.440,00 USD (5, 10, 20) 26.100,00 26.120,00 26.440,00 26.440,00 USD <5 26.030,00 26.120,00 26.440,00 26.440,00 TPBank USD 26.106 26.120 26.440 26.440 PVComBank USD (50 & 100) 26.080 26.110 26.440 26.440 USD (5, 10, 20) 26.070 26.110 26.440 26.440 USD (1 & 2) 26.070 26.110 26.440 26.440

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.