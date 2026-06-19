Tắm sông, 3 người trong gia đình ở Lâm Đồng bị nước cuốn mất tích

(VTC News) -

Ngày 19/6, lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan này phối hợp cùng lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm 3 người bị nước mất tích khi đang tắm trên sông.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 3 người mất tích gồm anh Đoàn Mạnh Tài (SN 1989), Đoàn Mạnh Nguyên (SN 2010, con trai anh Tài), Đoàn Văn Kim Phát (SN 2012, cháu anh Tài), cùng trú tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Khu vực các nạn nhân tắm và bị nước cuốn mất tích.

Thông tin ban đầu, chiều 18/6, anh Tài đưa con nhỏ cùng người cháu của mình đến khu vực nước sâu ở con sông chảy qua địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà tắm nhưng sau đó bị nước cuốn và mất tích.

Vụ việc được người dân báo lên cơ quan chức năng. Sau đó, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà phối hợp cùng lực lượng quân sự, dân quan, người dân và lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc tìm kiếm các nạn nhân.

Do khu vực nước sâu nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 19/6, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích.

Được biết, cùng với việc tìm kiếm nạn nhân, chính quyền địa phương xã Phúc Thọ Lâm Hà cùng các đơn vị liên quan đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 23/5, lãnh đạo UBND xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ em tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 22/5, em N.T.Q.N. (SN 2015) chạy xe máy điện chở theo N.Q.Q. (SN 2013) và N.T.H. (SN 2015, cùng trú thôn Minh Trung) đến khu vực sông Trà Khúc thuộc xóm thôn Minh Khánh để tắm sông. Trong lúc tắm, cả 3 em không may bị cuốn mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng đông đảo người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm dọc khu vực xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 6h ngày 23/5, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em N.T.Q.N. tại khu vực xóm 2, thôn Minh Thành và em N.Q.Q. tại xóm 4, thôn Minh Khánh. Tầm 8h45 cùng ngày, thi thể em N.T.H. cũng được tìm thấy.