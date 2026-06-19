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CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: Muốn thành công phải chấp nhận thất bại nhiều lần

(VTC News) -

Theo CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng, giới công nghệ thường có những ý tưởng khác biệt, để thành công phải chấp nhận thất bại nhiều lần.

Thanh Nga
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