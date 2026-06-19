Giảm 2,5 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng

(VTC News) -

Lúc 9h30 sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo xu hướng chung của giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.194 USD/ounce, giảm 70 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới giảm mạnh do chịu áp lực từ các tín hiệu chính sách mang tính “diều hâu” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và sự mạnh lên của đồng USD.

Giá vàng trong nước giảm 2,5 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Công Hiếu).

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát và kéo giá dầu đi xuống, đã phần nào hỗ trợ giá vàng.

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, nhưng có tới 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách cho rằng cần phải tăng lãi suất thêm trong năm nay.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 85%, cao hơn đáng kể so với mức 61% trước khi Fed công bố quyết định chính sách.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động chủ yếu từ diễn biến lợi suất trái phiếu, đồng USD và các tín hiệu tiếp theo từ Fed. Khi thị trường vẫn ưu tiên giao dịch theo kỳ vọng lãi suất hơn là nỗi lo suy thoái, khả năng phục hồi mạnh của vàng có thể tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

Trong bối cảnh này, theo các chuyên gia, nhà đầu tư không nên nhìn thị trường chỉ qua biến động của một vài phiên giao dịch.

Ông Nguyễn Quang Huy CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) phân tích, đối với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn là một tài sản có vai trò quan trọng trong việc bảo toàn giá trị tài sản và phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, sau giai đoạn biến động rất mạnh vừa qua, việc mua đuổi theo tâm lý thị trường hoặc dồn toàn bộ nguồn vốn vào vàng cần tuyệt đối tránh vì đây không phải lựa chọn tối ưu.

Thay vào đó, nhà đầu tư nên tiếp cận theo hướng thận trọng, giải ngân từng phần nếu có nhu cầu tích lũy dài hạn và duy trì tỷ trọng vàng hợp lý trong tổng danh mục tài sản.

Ngược lại, đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ vàng từ trước, việc mua thêm hay bán ra cần căn cứ vào mục tiêu tài chính và cơ cấu danh mục tổng thể thay vì phản ứng theo những biến động ngắn hạn của thị trường.

Ông Huy cũng nhấn mạnh, đối với nhà đầu tư, yếu tố quan trọng nhất không phải là dự đoán chính xác giá vàng ngày mai tăng hay giảm mà là xây dựng một chiến lược quản trị tài sản bền vững.

“Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư ngày càng trở nên cần thiết.

Một danh mục hợp lý có thể bao gồm tiền gửi tiết kiệm để đảm bảo thanh khoản, trái phiếu doanh nghiệp chất lượng nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định, vàng và bạc với vai trò phòng thủ, cổ phiếu giá trị của các doanh nghiệp đầu ngành, chứng chỉ quỹ cùng các cơ hội đầu tư vào sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp phù hợp với năng lực của từng cá nhân”, ông Huy tư vấn.

Trong khi đó, đối với những người tham gia thị trường với mục tiêu "lướt sóng", ông Huy cho rằng giai đoạn hiện nay đòi hỏi mức độ thận trọng cao hơn rất nhiều.

“Biến động lớn luôn đi kèm với cơ hội nhưng cũng kéo theo rủi ro tương ứng. Khi giá vàng có thể tăng hoặc giảm hàng triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một vài phiên thì việc dự báo chính xác xu hướng ngắn hạn trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua - bán vẫn ở mức tương đối cao, làm gia tăng chi phí giao dịch và thu hẹp đáng kể biên lợi nhuận kỳ vọng.

Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn cần đặt quản trị rủi ro lên hàng đầu, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội”, ông Huy nhận định.