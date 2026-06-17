Giá vàng 9999 SJC hôm nay 17/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%.
Nhờ đặc tính không bị oxy hóa, không xỉn màu và giữ giá trị bền vững theo thời gian, vàng 9999 từ lâu trở thành kênh trú ẩn an toàn nhất cho tài sản trước áp lực lạm phát.
Khác với vàng tây vốn pha nhiều hợp kim để tăng độ cứng nhằm chế tác trang sức cầu kỳ, vàng 9999 khá mềm, dễ bị móp méo khi va đập nên thường được đúc thành các dạng tích trữ như vàng miếng hoặc nhẫn trơn.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 8h ngày 17/6/2026:
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.950.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
14.950.000
|
15.152.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|
14.950.000
|
15.153.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.940.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
14.940.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
14.740.000
|
14.990.000
|
đồng/chỉ
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h ngày 17/6/2026:
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.950.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
14.950.000
|
15.152.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.940.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
14.940.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
14.740.000
|
14.990.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.950.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.850.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
14.850.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
14.650.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC
|
14.950.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
15.000.000
|
15.200.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC
|
14.950.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.950.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.950.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
14.950.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|
14.700.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Mạnh Hải
|
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
|
14.870.000
|
15.170.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|
14.750.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 24K (999.9)
|
14.700.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|
14.950.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.950.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.850.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Thần Tài Phú Quý 999.9
|
14.850.000
|
15.150.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 999.9
|
14.650.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.