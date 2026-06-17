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Giá vàng 9999 SJC hôm nay 17/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Đầu giờ sáng nay 17/6/2026, giá vàng 9999 tại SJC tiếp tục neo cao, duy trì đà tăng từ các phiên trước.

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%.

Nhờ đặc tính không bị oxy hóa, không xỉn màu và giữ giá trị bền vững theo thời gian, vàng 9999 từ lâu trở thành kênh trú ẩn an toàn nhất cho tài sản trước áp lực lạm phát.

Khác với vàng tây vốn pha nhiều hợp kim để tăng độ cứng nhằm chế tác trang sức cầu kỳ, vàng 9999 khá mềm, dễ bị móp méo khi va đập nên thường được đúc thành các dạng tích trữ như vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Vàng miếng SJC là sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 17/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 8h ngày 17/6/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.950.000

15.150.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.950.000

15.152.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

14.950.000

15.153.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.940.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.940.000

15.150.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.740.000

14.990.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h ngày 17/6/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.950.000

15.150.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.950.000

15.152.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.940.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.940.000

15.150.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.740.000

14.990.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.950.000

15.150.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.850.000

15.150.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.850.000

15.150.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.650.000

15.050.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.950.000

15.150.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

15.000.000

15.200.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng SJC

14.950.000

15.150.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.950.000

15.150.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.950.000

15.150.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.950.000

15.150.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.700.000

15.050.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.870.000

15.170.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.750.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.700.000

15.050.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.950.000

15.150.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.950.000

15.150.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.850.000

15.150.000

đồng/chỉ

Thần Tài Phú Quý 999.9

14.850.000

15.150.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.650.000

15.050.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày. 

Hoàng Lan
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