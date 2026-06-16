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Nghịch lý giá vàng bật tăng bất chấp xung đột hạ nhiệt
(VTC News) -
Giá vàng năm 2026 đang cho thấy nghịch lý chưa từng có, phá vỡ mọi quy tắc đầu tư truyền thống khi bật tăng mạnh bất chấp xung đột trên thế giới hạ nhiệt.
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