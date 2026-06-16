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Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 16/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác hôm nay 16/6/2026.

Đầu giờ sáng nay (16/6), giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn trong nước niêm yết ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) trong khi vàng thế giới vượt 4.300 USD/ounce.

Vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Theo cập nhật lúc 7h30 ngày 16/6/2026, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết quanh mức 14,75 - 15,07 triệu đồng/chỉ, tùy loại.

Vang 9999 được chế tác dưới dạng vàng nhẫn. (Ảnh: AI)

Bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 7h30 ngày 16/6/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.800.000

15.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn trơn PNJ 999.9

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.450.000

14.850.000

đồng/chỉ

Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 7h30 ngày 16/6/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.450.000

14.850.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

14.111.000

14.731.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

14.082.000

14.702.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.983.000

13.603.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

10.148.000

11.138.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

9.108.000

10.098.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

8.069.000

9.059.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.697.000

8.687.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.188.000

6.178.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.579.000

5.569.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.955.000

4.945.000

đồng/chỉ

 

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h30 ngày 16/6/2026)

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.800.000

15.050.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.800.000

15.050.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.800.000

15.050.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng SJC 999.9

14.800.000

15.050.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.800.000

15.050.000

đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Người mua nên cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch. 

Hoàng Lan
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