Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2026 trên Cổng tuyển sinh đầu cấp Hà Nội

(VTC News) -

Để đảm bảo tra cứu thông tin điểm thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội chính xác, nhanh chóng, thí sinh có thể tra cứu điểm trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ: tsdaucap.hanoi.gov.vn

Ngoài ra, Sở sẽ cập nhật điểm thi của thí sinh trên ứng dụng iHanoi. Thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản và xem điểm của mình.

Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm 2026 như sau:

ĐXT = Điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).

Thí sinh có thể phúc khảo bài thi từ ngày 19 đến 25/6 (Ảnh: Minh Đức)

Về nguyên tắc xét tuyển, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh được xét nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 0,5 điểm, tương tự mức chênh lệch này của nguyện vọng 3 là 1 điểm.

Theo kế hoạch từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến 27/6.

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 25/6/2026 đến ngày 27/6/2026; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 4/7/2026 đến ngày 6/7/2026.