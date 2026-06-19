Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2026

(VTC News) -

Phụ huynh, thí sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027 bằng 2 cách sau:

Cách 1: Tra cứu điểm thi bằng hình thức đăng nhập vào hệ thống: ts10.hcm.edu.vn

Thí sinh đăng nhập số định danh cá nhân và mật khẩu.

Cách 2: Thí sinh sử dụng số báo danh để đăng nhập tại địa chỉ: diemthi.hcm.edu.vn

Kỳ thi năm nay có 151.269 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập (đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM), nhưng có đến 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, tương đương hơn 17.000 học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Những học sinh này đã chọn các hình thức học tập khác sau khi đã hoàn thành chương trình THCS.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6. Thí sinh dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Đối với thí sinh thi lớp 10 chuyên, tích hợp thi thêm 2 môn tương ứng, với thời gian 150 phút.

TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 (Ảnh minh họa).

Năm nay, hơn 1.500 học sinh TP.HCM được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập. Trong đó, 100 em được tuyển thẳng nhờ thành tích thể thao cấp quốc gia. Nhóm còn lại là hơn 1.400 học sinh khuyết tật, dân tộc thiểu số.

Những học sinh này có thể đăng ký vào các trường THPT bất kỳ, trừ trường chuyên. Hội đồng xét tuyển thẳng sẽ đánh giá và phân bổ học sinh vào các trường THPT phù hợp, ưu tiên trường gần nơi cư trú hoặc khu vực giáp ranh.

Năm nay, TP.HCM bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 nhằm tăng chỗ học cho học sinh, gồm:

Trường THPT Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận), Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú), Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ), Trường THPT Hà Huy Tập (phường Dĩ An) và Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An).