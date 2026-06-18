TP.HCM chốt thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026

(VTC News) -

Thông tin được ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trưa nay 18/6.

Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 TP.HCM tại link: https://diemthi.hcm.edu.vn hoặc https://ts10.hcm.edu.vn.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước tới nay, với hơn 150.000 em.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc, riêng thí sinh tham dự loại hình chuyên và tích hợp sẽ tham dự thêm bài thi tương ứng. Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm ba môn hệ số 1 cộng điểm ưu tiên nếu có.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM có hơn 150.000 em dự thi vào lớp 10.

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 thường:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Toán + điểm thi môn Ngữ văn + điểm thi môn Ngoại ngữ + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Thí sinh chỉ được xét tuyển khi dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Toán + điểm thi môn Ngữ văn + điểm thi môn Ngoại ngữ + điểm thi môn chuyên (hệ số 2).

Sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT cũng lưu ý nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ vào các lớp chuyên, lớp tích hợp, học sinh vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 10 đại trà theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Ngày 19/6, TP.HCM sẽ công bố điểm thi lớp 10.

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 tích hợp:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Toán + điểm thi môn Ngữ văn + điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (thí sinh không học chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THCS).

Nguyên tắc xét tuyển, chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh.

Đồng thời mức điểm yêu cầu cần đạt được khi xét chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) cho các trường quy định. Điểm của các bài thi đều phải lớn hơn 0.