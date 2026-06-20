Công nghệ AI đóng vai trò ‘thư ký’ cho người làm báo

(VTC News) -

Trong tọa đàm với chủ đề “AI - Ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam?” tại khuôn khổ Diễn đàn báo chí toàn quốc 2026, các đại biểu đến từ nhiều cơ quan báo chí, công nghệ đã tập trung thảo luận, làm rõ vai trò của AI, việc áp dụng và kiểm soát trong hoạt động báo chí thực tế tại các cơ quan.

Chia sẻ tại tọa đàm, Nhà báo Ngô Văn Hải, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Điện tử VTC News, cho biết, tòa soạn đã cho phép sử dụng AI để tham gia vào nhiều khâu trong quá trình sản xuất các sản phẩm báo chí.

Nhà báo Ngô Văn Hải, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Điện tử VTC News, đánh giá AI giống như "thư ký" của người làm báo. (Ảnh: Tiến Thắng)

Theo nhà báo Ngô Văn Hải, việc ứng dụng AI diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên, từ việc gợi mở đề tài, dàn ý cho đến hoàn thiện bài viết nhưng điều cốt lõi vẫn phải dựa trên nền tảng kiến thức, dữ liệu chính xác của người “ra câu lệnh” cho AI triển khai - đó chính là người làm báo.

“Bản thân tôi cũng sử dụng AI để viết tác phẩm báo chí nhưng phải dựa trên nền tảng kiến thức, những dữ liệu mà tôi có để từ đó ra câu lệnh cho AI thực thi. Và chúng tôi coi AI giống như người giúp việc, thư ký hỗ trợ xử lý công việc nhanh hơn. Thực tế việc sử dụng AI cũng được chúng tôi triển khai một cách tự nhiên, không quá căng thẳng”, ông Hải chia sẻ.

Nhà báo Ngô Trần Thịnh, Trưởng phòng Đa truyền thông Trung tâm tin tức của Báo và Đài Phát thanh truyền hình TP.HCM, đánh giá công nghệ AI giúp giải quyết những vấn đề đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. (Ảnh: Tiến Thắng)

Cùng quan điểm, đánh giá về khả năng hỗ trợ của AI trong sản xuất tác phẩm báo chí, Nhà báo Ngô Trần Thịnh, Trưởng phòng Đa truyền thông Trung tâm tin tức của Báo và Đài Phát thanh truyền hình TP.HCM, cho biết việc ứng dụng AI trong sản xuất các sản phẩm truyền hình đã được HTV ứng dụng từ nhiều năm nay.

Theo ông Thịnh, AI giúp phóng viên, biên tập viên cũng như kỹ thuật viên rút ngắn thời gian, giảm tải rất lớn khối lượng công việc so với việc triển khai thủ công. Từ đó AI nâng cao hiệu quả, giảm chi phí sản xuất tác phẩm truyền hình.

“Điều tôi tâm đắc nhất là AI có thể nhân rộng và xử lý nhanh những điều tốt đẹp. Nhờ có AI mà công việc của chúng tôi có thể rút ngắn từ 1 năm xuống chỉ còn 3 tháng khi muốn bổ sung hành động diễn đạt của 65 tập chuyện ngày xưa. AI cũng giúp những người khiếm thị có thể trực tiếp xem phim cùng người thân của họ mà vẫn hình dung được trọn vẹn nội dung bộ phim”, ông Thịnh cho hay.

Nhà báo Tạ Bích Loan, Đài truyền hình Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: Tiến Thắng)

Ông Bùi Công Duyến - Giám đốc Sản phẩm tòa soạn hội tụ ONECMS, Công ty CP công nghệ Neko - cũng cho rằng, công nghệ AI giúp thay đổi cách làm báo, tuy nhiên sự thật, trách nhiệm và niềm tin thì AI chưa thể thay thế nhà báo được.

Theo nhà báo Tạ Bích Loan, Đài truyền hình Việt Nam, khảo sát thực tế cho thấy, AI xuất hiện tại nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất tác phẩm báo chí hiện nay, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều vấn đề như việc có cần phải “dán nhãn” sử dụng AI hay không?

Bà Loan cũng nhấn mạnh việc đánh giá đúng vai trò, ứng dụng của AI trong sản xuất tác phẩm tại các cơ quan báo chí hiện nay sẽ giúp cơ quan quản lý có đánh giá, định hướng cụ thể hơn trong thời gian tới.